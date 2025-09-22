ECONOCOM : Actions propres

Communiqué de presse
Bruxelles, 22 septembre 2025
Actions propres
Dans le cadre des rachats d'actions propres autorisés par l'Assemblée Générale des actionnaires le 30 novembre 2021, Econocom Group SE a procédé, entre le 15/09/2025 et le 21/09/2025, à la transaction suivante sur l'action Econocom Group :
|Date
|
Méthode de
négociation
|Opérations
|Quantités
|
Prix
moyen
(€)
|
Prix
minimal
(€)
|
Prix
maximal
(€)
|18/09/2025
|en bourse
|Achat
|10 802
|1,708
|1,708
|1,708
|Total
|10 802
Au 22 septembre 2025, Econocom Group SE détient 4 287 102 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 167 047 004, soit 2,57% des titres de la société.
L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – rachats actions propres » du site web Finance
A PROPOS D'ECONOCOM
Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.
Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.
Présent dans 16 pays avec plus de 8 450 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,744 milliards d'euros en 2024. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.
POUR PLUS D'INFORMATIONS
www.econocom.com
Contat relations investisseurs et relations actionnaires : anne.villermain.lecolier@econocom.com
Contact agence communication financière : groupeeconocom@havas.com
Estelle Bleuze : +33 6 73 97 94 17 – Alexandre Séhier-Vilemart : +33 6 07 03 65 33
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94106-cp-rachats-d_actions-propres-2025-09-22.pdf
