ECONOCOM : Actions propres

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

21 mai 2024

Actions propres

Dans le cadre des rachats d'actions propres autorisés par l'Assemblée Générale des actionnaires le 30 novembre 2021, Econocom Group SE a procédé, entre le 13/05/2024 et le 19/05/2024, aux transactions suivantes sur l'action Econocom Group :

Date Méthode de

négociation Opérations Quantités Prix

moyen

(€) Prix

minimal

(€) Prix

maximal

(€) 13/05/2024 en bourse Achat 8 168 2,393 2,380 2,415 14/05/2024 en bourse Achat 11 058 2,383 2,355 2,400 15/05/2024 en bourse Achat 250 927 2,377 2,335 2,380 16/05/2024 en bourse Achat 522 942 2,335 2,335 2,355 17/05/2024 en bourse Achat 9 674 2,342 2,335 2,355 Total 802 769

Au 20 mai 2024, Econocom Group SE détient 7 436 346 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 179 045 899, soit 4,15% des titres de la société.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – rachats actions propres » du site web Finance d'Econocom.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : eric.bazile@econocom.com

Contact agence communication financière : info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00