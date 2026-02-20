ECONOCOM : Actions propres

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 20 février 2026

Actions propres

Dans le cadre des rachats d'actions propres autorisés par l'Assemblée Générale des actionnaires le 30 novembre 2021, Econocom Group SE a procédé le 18/02/2026, à la transaction suivante sur l'action Econocom Group :

Date Méthode de négociation Opérations Quantités Prix

moyen

(€) Prix

minimal

(€) Prix

maximal

(€) 18/02/2026 Hors bourse Achat 350 000 1,556 1,556 1,556 Total 350 000

Au 19 février 2026, Econocom Group SE détient 350 000 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 162 759 902, soit 0,22% des titres de la société.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – rachats actions propres » du site web Finance

