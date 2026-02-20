ECONOCOM : Actions propres

Communiqué de presse
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Bruxelles, 20 février 2026
Actions propres
Dans le cadre des rachats d'actions propres autorisés par l'Assemblée Générale des actionnaires le 30 novembre 2021, Econocom Group SE a procédé le 18/02/2026, à la transaction suivante sur l'action Econocom Group :
|Date
|Méthode de négociation
|Opérations
|Quantités
|
Prix
moyen
(€)
|
Prix
minimal
(€)
|
Prix
maximal
(€)
|18/02/2026
|Hors bourse
|Achat
|350 000
|1,556
|1,556
|1,556
|Total
|350 000
Au 19 février 2026, Econocom Group SE détient 350 000 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 162 759 902, soit 0,22% des titres de la société.
L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – rachats actions propres » du site web Finance
A PROPOS D'ECONOCOM
Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.
Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.
POUR PLUS D'INFORMATIONS
www.econocom.com
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com
Communication financière : financial.communication@econocom.com
Estelle Bleuze : +33 6 73 97 94 17 – Alexandre Séhier-Vilemart : +33 6 07 03 65 33
