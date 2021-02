ECONOCOM : Acquisition d'actions Econocom Group par BIS BV

Acquisition d'actions Econocom Group par BIS BV

BIS BV, filiale du groupe Econocom, a conclu ce 4 février 2021 un accord en vertu duquel elle acquiert la participation de 6,01% (soit 13.278.091 actions) détenue par deux sociétés contrôlées par Walter Butler (à savoir Butler Industries Benelux SA et Butler Industries) dans le capital d'Econocom Group SE.

Le prix de cession convenu est de 2,825 euros par action Econocom Group SE. Le règlement-livraison interviendra dans les prochains jours.

Walter Butler était (par le biais des sociétés contrôlées par ce dernier) rentré au capital d'Econocom Group SE en 2013, à l'occasion de l'acquisition par le groupe Econocom de la société Osiatis.

Suite à cette transaction et comme convenu, Walter Butler a remis sa démission en tant qu'administrateur d'Econocom Group SE.

Pour Jean-Louis Bouchard : « Walter Butler a durant toutes ces années été un fidèle soutien du groupe et je le remercie sincèrement de sa participation active au Conseil d'administration et au Comité d'audit d'Econocom Group ».

Walter Butler a déclaré : « Ces années de participation aux instances du groupe ont été constructives et passionnantes , et je remercie Jean-Louis Bouchard et tous les administrateurs de la qualité et diversité de nos échanges ».

Prochaine publication : Résultats annuels 2020 le 24 février 2021, après Bourse.

