ECOMIAM : Résultats semestriels 2024/25

Chiffre d'affaires magasins en léger retrait de 3,0%, dans un contexte de recul de la consommation des ménages en France et d'un effet calendaire défavorable

Nouvelle amélioration de la marge commerciale brute à 40,4%, en hausse de 2,9 pts

Résultat d'exploitation du réseau à 1,5 M€

Redressement progressif de la rentabilité d'exploitation et du résultat net du Groupe

Optimisation du plan de performance afin d'abaisser le point mort avec un gain potentiel de 2,3 M€ en année pleine

Levée de fonds de 1,6 M€, pouvant être portée à un maximum de 7,0 M€, afin d'allonger l'horizon de liquidité (cf. communiqué publié ce jour)

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2024/25 (période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025).

Daniel Sauvaget, Président fondateur d' écomiam commente, « Je suis convaincu de la solidité du modèle écomiam et du bien-fondé des décisions que nous avons prises pour renforcer durablement notre performance. Dans un environnement économique anxiogène pour les consommateurs, écomiam reste fidèle à sa mission : permettre à chacun de consommer responsable, en soutenant nos filières françaises, tout en maîtrisant son budget. Cette singularité, plus pertinente que jamais, continue de guider notre cap. »

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d' écomiam , ajoute : « Les actions engagées depuis plusieurs mois continuent à porter leurs fruits. Nous observons une amélioration progressive de nos indicateurs opérationnels, notamment en matière de marge et d'exploitation. Dans un environnement adverse, le renforcement de notre plan de performance, couplé à un recentrage stratégique sur les formats les plus efficaces, nous permet d'aborder la suite de l'exercice avec détermination et confiance afin d'accélérer le retour à une croissance rentable et durable. »

En K€ - normes françaises – données non auditées S1 2023/24 S1 2024/25 Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 21 729

21 144 20 851

20 513 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% du chiffre d'affaires magasins 7 937

37,5% 8 281

40,4% Résultat d'exploitation du réseau [2]

% du chiffre d'affaires magasins 1 442

6,8% 1 487

7,2% Résultat d'exploitation (1 671) (1 320) Résultat financier 93 39 Impôts (2) 6 Résultat net de l'ensemble consolidé (1 580) (1 275)

Un chiffre d'affaires magasins pénalisé par un contexte de consommation tendu et un effet calendaire défavorable

Au 1 er semestre 2024/25, écomiam enregistre un chiffre d'affaires magasins en baisse de 3,0%, à 20,5 M€, affecté par un contexte macroéconomique toujours tendu, un effet calendaire défavorable (-1,4%) et le décalage du week-end de Pâques.

Dans ce climat de consommation prudente, le trafic en magasins à surface de vente constante recule de -1,8 point. Néanmoins, les performances des nouvelles ouvertures confirment la solidité du modèle : les 8 derniers magasins ouverts affichent un chiffre d'affaires moyen supérieur de 18% à celui des 13 magasins récemment fermés.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre 2024/25 s'élève à 20,8 M€, en retrait de 4,0%, incluant les autres revenus (refacturation au réseau des achats d'équipement) liés au rythme de nouvelles ouvertures sur le semestre.

Une marge brute en forte amélioration à 40,4%

Malgré des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat des ménages, écomiam enregistre une progression significative de sa marge brute au 1 er semestre 2024/25, tant en valeur qu'en taux. Ainsi, la marge commerciale brute s'établit à 8,3 M€, en hausse de +0,3 M€, soit 40,4% du chiffre d'affaires magasins, en amélioration de 2,9 points sur un an. Cette performance résulte principalement de gains d'achats obtenus dans le cadre de renégociations fournisseurs, d'un pilotage strict des approvisionnements et ce, malgré plusieurs campagnes d'ajustements tarifaires en faveur du consommateur.

Le résultat d'exploitation du réseau, avant charges de structure, s'élève à 1,5 M€ sur le 1 er semestre 2024/25, représentant une marge d'exploitation en amélioration de 0,4 point à 7,2%, intégrant 0,3 M€ de commissions additionnelles versées par écomiam aux affiliés et liées à la mise en œuvre du nouveau contrat de commissionnement destiné à dynamiser la performance du réseau.

Conformément au plan de transformation engagé, le résultat d'exploitation consolidé du 1 er semestre 2024/25 s'améliore à -1,3 M€ (vs -1,7 M€ un an plus tôt). Hors impact du nouveau contrat d'affiliation, le résultat d'exploitation consolidé du 1 er semestre 2024/25 afficherait une perte limitée à 1,0 M€, représentant une amélioration théorique de +0,6 M€, et ce malgré un chiffre d'affaires en recul.

Le résultat net part du Groupe du 1 er semestre de l'exercice 2024/25 ressort à -1,3 M€ (vs -1,6 M€), après prise en compte du résultat financier et d'un produit d'impôts non significatifs.

Structure financière renforcée post-clôture

Au 31 mars 2025, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 5,6 M€, pour une trésorerie disponible de 1,9 M€. La dette financière brute s'établit à 1,7 M€ (dont 0,3 M€ de crédit-bail et 1,0 M€ de dettes bancaires à plus d'un an), en diminution de 0,3 M€.

Postérieurement à la clôture de la période, la Société a renforcé sa structure financière avec la réalisation d'une émission d'Obligations Convertibles en Actions (« OCA ») de 1,6 M€ assorties de Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») permettant une levée de fonds totale potentielle de 4,5 M€.

Jusqu'au 30 septembre 2025, la Société pourra émettre de nouvelles OCA assorties de BSA jouissant des mêmes droits et entièrement assimilables pour un montant maximum de 0,9 M€, pouvant être porté à 2,5 M€ en cas d'exercice de l'intégralité des BSA additionnels.

Avec cette levée de fonds et la montée en puissance de son plan de performance, la Société consolide sa trajectoire et sécurise durablement les moyens nécessaires à l'exécution de sa stratégie (cf. communiqué publié ce jour).

Perspectives et développements

Les premiers effets du plan stratégique 2024 se matérialisent par des signaux positifs sur la performance du Groupe, tant en termes d'efficacité commerciale que de pilotage des coûts.

Néanmoins, afin d'accélérer le retour à une rentabilité d'exploitation durable, écomiam renforce son plan de performance opérationnelle, articulé autour de 4 leviers structurants :

Poursuite du développement de la marge commerciale en valeur et en taux à surface de vente constante par l'enrichissement de l'offre produits et un positionnement prix toujours plus optimisé ;

Réduction des charges de structure, incluant un abaissement de la masse salariale ainsi qu'une rationalisation des dépenses marketing et informatiques ;

Optimisation du réseau, via la poursuite du process d'ouvertures sélectives (dont Amiens et Poitiers déjà annoncées) et de fermetures des magasins structurellement non rentables avec un solde net attendu positif ;

Déploiement d'un modèle shop-in-shop ( corners ), en partenariat avec, entre autres, des enseignes nationales de jardinerie, permettant de capter un trafic naturel préexistant et de limiter les besoins d'investissements. Ce modèle sera d'abord testé dans une dizaine de points de vente pilote avant d'être déployé plus largement.

Ces actions combinées devraient permettre de générer 2,3 M€ d'économies en année pleine, dont 2/3 sont de nature structurelle et sans investissement additionnel. Le coût de mise en œuvre, estimé à 1,0 M€, est à 80% sans impact cash (arrêt de prestations, fermetures de filiales, dépréciation d'actifs, etc.). Compte tenu de ces ajustements opérationnels, les ambitions 2028 sont décalées d'une année, avec un objectif de retour à une rentabilité d'exploitation positive dès l'exercice 2026/27.

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 60 points de vente au 31 juillet 2025, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2024, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 39,1 M€.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Etude Xerfi – février 2023 en nombre de magasins

[2] Retraité des dépenses de communication désormais pilotées au niveau national