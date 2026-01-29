ECOMIAM : Résultats annuels 2024/25 : trajectoire opérationnelle en amélioration continue et progression solide de l'activité au 1er trimestre 2025/26

Troisième semestre consécutif d'amélioration du taux de marge commerciale brute à 40,5%

Résultat d'exploitation du réseau positif à 2,8 M€

Croissance soutenue au 1 er trimestre 2025/26 : +6,7%, à périmètre comparable, en ligne avec les priorités du Groupe

Renforcement des leviers de performance et volonté de mieux valoriser le positionnement précurseur de l'enseigne

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2024/25 (clos le 30 septembre 2025) arrêtés par le Conseil d'administration le 28 janvier 2026 et son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre 2025/26 (du 1 er octobre au 31 décembre 2025). Le rapport financier annuel 2024/25 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 janvier 2026 [2] .

Daniel Sauvaget, Président Fondateur d'écomiam , déclare : « Dans un environnement de consommation toujours contraint, les résultats 2024/25 confirment la pertinence de notre modèle et les tous premiers effets du plan stratégique engagé. La reprise progressive de l'activité, l'amélioration continue de la marge commerciale brute et le renforcement de notre discipline opérationnelle constituent des fondations solides. Dans un marché fortement concurrentiel, écomiam entend continuer de capitaliser sur son positionnement unique, combinant une offre 100 % origine France, sans superflu et au juste prix pour créer durablement de la valeur et renforcer sa différenciation face à la concurrence. Le contexte actuel de l'agriculture française ne fait que renforcer la pertinence d'un modèle fondé sur la transparence, le soutien aux filières et un juste équilibre entre producteurs et consommateurs. »

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d'écomiam , ajoute : « L'amélioration séquentielle de l'activité, notamment sur le second semestre et la très bonne performance commerciale du premier trimestre 2025/26 traduisent l'efficacité des actions opérationnelles mises en œuvre. La progression de la marge commerciale témoigne d'un pilotage rigoureux des achats, de l'offre et des actions en faveur des consommateurs. Le renforcement du plan de performance opérationnelle doit nous permettre d'améliorer progressivement la trajectoire opérationnelle du Groupe et créer les conditions d'un retour à une rentabilité d'exploitation durable. »

En K€ - normes françaises – données auditées 2023/24 2024/25 Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 40 370

39 096 39 053

38 217 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% du chiffre d'affaires magasins 15 180

38,8% 15 458

40,4% Résultat d'exploitation du réseau

% du chiffre d'affaires magasins 2 868

7,3% 2 759

7,2% Résultat d'exploitation (avant amort. des écarts d'acquisition) (3 121) (3 037) Résultat financier (53) (557) Impôts (11) 27 Résultat net de l'ensemble consolidé (3 186) (3 566)

Amélioration de la dynamique commerciale au second semestre 2024/25

Sur l'ensemble de l'exercice 2024/25, le chiffre d'affaires magasins s'établit à 38,2 M€, en recul limité de 2,2% (-1,1% à périmètre comparable), dans un contexte de consommation particulièrement contraint.

La tendance s'améliore sensiblement au second semestre, marqué par un retour à la croissance à périmètre comparable (+1,3%), avec une évolution séquentielle favorable : +0,3% au 3 ème trimestre et +2,4% au 4 ème trimestre.

Dans une logique d'optimisation du réseau, écomiam a procédé à 8 fermetures et 4 ouvertures sur l'exercice, portant le parc à 57 magasins au 30 septembre 2025, contre 61 un an auparavant. Les magasins ouverts durant l'exercice confirment l'attractivité du concept. Les 10 dernières ouvertures affichent un chiffre d'affaires moyen supérieur de 20% à celui des 20 points de vente récemment fermés.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2024/25 atteint 39,1 M€, en retrait de 3,3%, intégrant les autres produits liés à la refacturation des équipements au réseau.

Troisième semestre consécutif d'amélioration du taux de marge commerciale brute

Comme annoncé et malgré les tensions persistantes sur le pouvoir d'achat des ménages, écomiam réalise une nouvelle progression de sa marge commerciale brute, tant en valeur qu'en taux. La marge commerciale brute ressort ainsi à 15,5 M€, en hausse de +0,3 M€, représentant 40,4% du chiffre d'affaires magasins, soit une amélioration de 1,6 point sur un an.

Cette performance résulte principalement d'un pilotage strict des achats et d'une gestion rigoureuse des actions commerciales, qui ont permis de mettre en œuvre plusieurs campagnes d'ajustements tarifaires favorables aux consommateurs, conformément à la politique de l'enseigne de juste partage de la valeur.

Le résultat d'exploitation du réseau, avant prise en compte des charges de structure, s'élève à 2,8 M€ sur l'exercice 2024/25, représentant une marge d'exploitation de 7,2%. Il intègre 0,5 M€ de commissions additionnelles versées aux affiliés, liées à la mise en œuvre du nouveau contrat de commissionnement visant à stimuler la performance du réseau.

Conformément au plan de transformation engagé lors de l'exercice précédent, la perte d'exploitation consolidée, hors impact du nouveau contrat d'affiliation, serait limitée à 2,5 M€. L'amélioration de +0,6 M€ en données comparables sur un an malgré un niveau d'activité en retrait. Après prise en compte du nouveau contrat d'affiliation, le résultat d'exploitation consolidé 2024/25 s'améliore à -3,0 M€ (vs -3,1 M€ un an plus tôt).

Après prise en compte du résultat financier (-0,6 M€) pénalisé sur l'exercice par des ajustements de valeur d'actifs financiers (sans impact cash) liés à des structures en cours de fermeture, et d'un impact fiscal non significatif, le résultat net part du Groupe ressort à -3,6 M€ (vs -3,2 M€).

Structure financière

Au cours de l'exercice, écomiam , a renforcé sa structure financière avec la réalisation d'une émission d'Obligations Convertibles en Actions (« OCA ») de 1,6 M€ assorties de Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») permettant une levée de fonds potentielle totale de 4,5 M€.

Au 30 septembre 2025, les capitaux propres consolidés atteignent 3,3 M€. La trésorerie disponible s'élève à 1,9 M€, tandis que la dette financière ressort à 2,8 M€, comprenant 0,2 M€ de crédit-bail et 2,3 M€ de dettes bancaires à plus d'un an.

Croissance soutenue du chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2025/26 à surface de vente constante

Au titre du 1 er trimestre 2025/26, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 11,2 M€ en hausse de +0,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent, malgré la réduction du nombre de points de vente le trimestre (de 63 points de vente au 31/12/2024 contre 57 au 31/12/2025).

A surface de vente constante, la croissance atteint +6,7%, portée notamment par une hausse du panier moyen de +6,9%, largement soutenue par le renforcement de l'offre festive qui a rencontré un très bon accueil, dans un contexte économique toujours anxiogène pour les ménages français.

Cette évolution confirme la dynamique de redressement de l'activité, qui se renforce trimestre après trimestre, en ligne avec les priorités stratégiques du Groupe.

Perspectives 2025/26 et valorisation du positionnement précurseur de l'enseigne

Les premiers effets du plan stratégique initié en 2024 se traduisent par des signaux encourageants en matière de dynamique commerciale et d'efficacité dans la maîtrise des coûts. Dans cette continuité, écomiam a renforcé son plan de performance opérationnelle afin de soutenir durablement la rentabilité autour de quatre leviers : amélioration de la marge à surface constante, réduction des charges de structure, optimisation du réseau de magasins et déploiement d'un modèle shop-in-shop à faible investissement.

Ces mesures devraient permettre de générer 2,3 M€ d'économies en année pleine, majoritairement de natures structurelles (2/3) et sans investissement significatif. Le coût de déploiement a un impact sur l'exercice 2024/25 de 0,5 M€ très largement sans effet cash (80%). Les premiers effets positifs de ces actions, mises en œuvre sur la fin de l'exercice 2024/25, sont attendus dès le premier semestre de l'exercice 2025/26.

Au-delà de cette dynamique à court terme, écomiam poursuit une réflexion stratégique globale visant à mieux valoriser son positionnement différenciant et l'accès à son offre, notamment par l'évolution de ses canaux de distribution. Le modèle shop-in-shop, actuellement en phase de test, participe à cette dynamique en tant que levier opérationnel en cohérence avec l'ADN de la marque.

Cette approche s'inscrit dans une logique de création de valeur durable et d'adaptation aux évolutions structurelles du marché.

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 57 points de vente au 31 décembre 2025, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2025, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 38,2 M€.

[1] Sources : Etude Xerfi – février 2023 en nombre de magasins

[2] Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 font l'objet d'une certification sans réserve par les commissaires aux comptes, avec une observation attirant l'attention sur l'incertitude liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note 4.3 « continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes consolidés