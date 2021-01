ECOMIAM : Résultats annuels 2019/20

Croissance de +57% de l'activité, dont +33% en organique

Progression de +63% de la marge commerciale

Amélioration du résultat net de l'exercice à 0,8 M€

Trésorerie disponible portée à près de 12 M€ post introduction en Bourse

Nouvelle accélération de l'activité au 1 er trimestre 2020/21

Confirmation des objectifs 2025

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2019/20 (clos le 30 septembre 2020), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 janvier 2021. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel 2019/20 qui sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 janvier 2021.

écomiam réalise un exercice 2019/20 particulièrement solide, en alliant croissance et performance opérationnelle tout en maintenant une stabilité des prix de vente depuis mars 2020.

En K€ - normes françaises - données auditées 2018/19 2019/20 Variation Chiffre d'affaires 14 699 23 018 +57% Marge commerciale

% sur ventes de marchandise 4 438

30,9% 7 254

32,3% +63%

+1,4 point Excédent Brut d'Exploitation[2]

% du chiffre d'affaires 201

1,4% 709

3,1% +254%

+1,7 point Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires (195)

(1,3)% 294

1,3% -

+2,6 points Résultat financier (114) (134) - Résultat exceptionnel 355 774 - Résultat net de l'ensemble consolidé 45 801 -



Solide croissance de l'activité

Au titre de l'exercice 2019/20, écomiam réalise un chiffre d'affaires de 23 M€ en forte progression de +57% par rapport à l'exercice précédent, soutenue par le succès des 5 nouveaux magasins ouverts sur l'année. Le Groupe bénéficie d'une croissance organique très robuste à +33% et de la montée en puissance des ventes par Internet (Click & Collect déployé dans tous les magasins et livraison dans toute la France), qui ont été multipliées par 3,5 sur un an et représentent 10% du chiffre d'affaires annuel.

L'évolution favorable de l'activité sur l'exercice 2019/20 valide le concept porteur basé sur des convictions fortes au cœur des nouvelles tendances de consommation : 100% français, équitable et accessible.



Forte amélioration de la performance économique

Dans un contexte de hausse d'activité, la marge sur les ventes de marchandises s'élève à 7,2 M€ en progression de 2,8 M€, représentant un taux de marge brute de 32,3% du chiffre d'affaires en amélioration de 1,4 point, confirmant ainsi l'engagement d'écomiam de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges. À noter que, fidèle à sa volonté d'une juste rémunération des producteurs et du juste prix aux consommateurs, écomiam a maintenu ses prix de vente inchangés depuis mars 2020.

En contrôlant parfaitement l'ensemble des dépenses opérationnelles accompagnant la dynamique d'activité, écomiam affiche une progression de sa marge d'Excédent Brut d'Exploitation de +1,7 point, à 3,1% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort en forte amélioration pour atteindre 0,3 M€ sur l'exercice 2019/20 supérieur à l'objectif initial, soit un taux de marge de 1,3% en amélioration de 2,6 points.

Le résultat exceptionnel s'élève à 0,8 M€, intégrant les plus-values de cessions des magasins de Morlaix, Carquefou, Pontivy, Landerneau et Saint Brévin les Pins à des affiliés.

Après prise en compte du résultat financier (-0,1 M€) et d'une charge d'impôts (0,1 M€), le résultat net de l'exercice 2019/20 représente un bénéfice de 0,8 M€.



Une structure financière renforcée à la suite du vif succès de l'introduction en Bourse

Au 30 septembre 2020, les capitaux propres d'écomiam s'élèvent à 0,7 M€ pour un endettement financier net de 1,2 M€. Cette situation financière ne tient pas compte du produit de l'augmentation de capital de 12,6 M€ (produit brut) réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth intervenue début octobre 2021. Avec un taux de sursouscription de 3,7 fois[3], l'opération a rencontré un vif succès.

Consécutivement à l'introduction en Bourse, les capitaux propres ont été renforcés de 11,1 M€ et la trésorerie disponible a été portée à près de 12 M€. Ainsi, écomiam dispose des moyens nécessaires à la poursuite de sa stratégie de déploiement du réseau de vente sur la plupart des régions de France métropolitaine avec l'ambition de réaliser 50% des ouvertures hors Bretagne.



Des perspectives très favorables

L'activité du 1er trimestre de l'exercice en cours (du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020) témoigne d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires magasins[4] sur le 1er trimestre 2020/21 s'élève à 7,4 M€, soit une croissance de +61% (+36% en organique). Durant cette période et conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, écomiam a ouvert avec succès 7 nouveaux magasins affiliés dont plus de 50% hors de la région Bretagne (Auvergne-Rhône-Alpes, Mayenne, Normandie et Nouvelle-Aquitaine). Cette dynamique de nouveaux points de vente se poursuivra, avec l'ouverture de 3 nouveaux magasins dans les prochaines semaines (Montaigu, Le Havre et Plouzané).

Forte d'une stratégie axée autour de son déploiement commercial à grande échelle, écomiam réaffirme son ambition de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise 110 M€[5] de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Cette croissance devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 7 M€ en 2025, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%, conforme à l'ambition de partage équitable des revenus avec ses partenaires producteurs.



Nomination d'un censeur

Le Conseil d'administration, à l'issue de sa réunion du 26 janvier 2021, a nommé, Monsieur Phillipe de Verdalle représentant du fonds NOBEL géré par Weinberg Capital Partners[6], en qualité de Censeur du Conseil d'administration. Cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle (26 mars 2021).



Prochaine communication : chiffre d'affaires magasins4 du 2ème trimestre 2020/21, le 7 avril 2021 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, constitué de 27 points de vente au 30 septembre 2020, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 23 M€, en progression de 56,6% (+33% en organique).

[1] Sources : Businesscoot - Janvier 2020 en nombre de magasins

[2] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[3] Sur la base de l'offre initiale : Placement Global et Offre à Prix Ouvert, hors Clause d'Extension et Option de Surallocation

[4] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

[5] Soit un rythme de croissance annualisé de 40% par rapport au 30 septembre 2019. La croissance du chiffre d'affaires était de 21% et 34% pour les exercices 2018 et 2019 incluant respectivement 4% et 23% de croissance organique

[6] Philippe de Verdalle est associé de Weinberg Capital Partners et Directeur général de NOBEL.