ECOMIAM : Redressement continu de la dynamique commerciale en 2023/24

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie son chiffre d'affaires magasins non audité au 30 septembre 2024.

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins [2] 2022/23 2023/24 Variation 1 er trimestre (1 er octobre au 31 décembre) 11 867 11 154 -6,0% 2 ème trimestre (1 er janvier au 31 mars) 10 375 9 989 -3,7% 3 ème trimestre (1 er avril au 30 juin) 9 586 9 409 -1,8% 4 ème trimestre (1 er juillet au 30 septembre) 8 604 8 546 -0,7% 12 mois (1 er octobre au 30 septembre) 40 432 39 099 -3,3%

Amélioration régulière de l'activité

Malgré un 4 ème trimestre 2023/24 marqué par une météo défavorable ayant considérablement freiné les ventes de l'offre saisonnière durant l'été, ainsi qu'un contexte économique tendu caractérisé par l'incertitude politique en France, écomiam réalise sur la période un chiffre d'affaires magasins proche de la stabilité à 8,5 M€ (-0,7% et +0,1% à surface de vente constante). Cette performance reflète une amélioration continue de l'activité, trimestre après trimestre, depuis le début de l'exercice.

Sur l'exercice 2023/24, écomiam enregistre un chiffre d'affaires magasins de 39,1 M€ en repli de 3,3% (-2,9% à surface de vente constante).

Fin de la rationalisation du réseau et forte augmentation du trafic magasins

Cette évolution confirme la pertinence des actions menées pour optimiser le réseau, avec la fermeture de 12 magasins à faible potentiel et l'ouverture de 6 points de vente dont les emplacements clés devraient leur permettre d'être rapidement rentables. La stratégie s'est concentrée sur la densification des zones à forte pénétration via un déploiement en spirale. Ainsi au 30/09/2024, le réseau est constitué de 61 points de ventes contre 67 un an auparavant.

Les actions menées pour dynamiser le trafic en magasin et fidéliser la clientèle ont permis une amélioration notable de la fréquentation trimestrielle, avec une augmentation de 8 points durant l'exercice. Après avoir reculé de -4,5% au 1 er trimestre celle-ci a progressé de +3,6 % au dernier trimestre de l'exercice 2023/24, à surface constante.

Amélioration engagée de la rentabilité

Comme annoncé, écomiam confirme une forte progression de sa marge brute, qui atteint près de 40% au 2 nd semestre de l'exercice 2023/2024, après un point bas à 37,5% au 1 er semestre, sous l'impulsion d'une gestion rigoureuse des actions commerciales, parfaitement alignées sur les attentes des consommateurs. La stratégie commerciale, orientée vers l'amélioration de « l'image prix » de la marque couplée à l'optimisation des coûts d'achats dont le premier cycle a été finalisé au 1 er octobre 2024, devrait permettre d'atteindre une marge commerciale brute de 42% dès le 1 er semestre du prochain exercice (2024/2025).

En parallèle le résultat d'exploitation du 2 nd semestre 2023/24 devrait afficher une amélioration significative par rapport à la même période de l'année précédente, nettement supérieure à l'amélioration enregistrée au 1 er semestre, confirmant ainsi l'inflexion annoncée de la tendance. Cependant, les campagnes pilotes destinées à ajuster la stratégie tarifaire, prolongées sur cette période, ainsi que la faiblesse des volumes de vente sur le dernier trimestre (contexte météo et politique), ont retardé le Groupe dans l'atteinte d'une rentabilité d'exploitation positive.

Perspectives

écomiam demeure confiant dans sa capacité à générer un bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice 2024/2025 avec le retour de la croissance, un périmètre stabilisé et le plein effet des mesures tarifaires dès le début de ce nouvel exercice. Cette performance sera notamment confortée par le positionnement de l'enseigne « Le bonheur de manger Français au meilleur prix ».

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 61 points de vente au 30 septembre 2024, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2024, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 39,1 M€.

[1] Sources : Etude Xerfi – Février 2023 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé. Les données du 1 er trimestre et du 2 ème trimestre ont été ajustées à la suite des travaux de clôture des comptes semestriels