ECOMIAM : écomiam lance le " Meilleur prix de la semaine " et s'engage dans la lutte contre l'inflation

Une viande ou un poisson moins cher qu'avant l'inflation

75% des produits non pas été revalorisés depuis le début de l'année

Pas de nouvelles hausses de prix d'ici septembre 2023

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , annonce mettre en place une initiative commerciale hebdomadaire, à compter de ce mardi 16 mai, pour protéger le pouvoir d'achat de ses clients tout en leur facilitant l'accès aux aliments protéinés, viande ou poisson.

Dans un contexte d'inflation alimentaire, constatée chaque jour par les consommateurs, les différentes initiatives anti-inflation ne permettent pas toujours de conserver une alimentation de qualité. De fait, beaucoup de consommateurs sont contraints de se priver, en particulier, de protéines.

Ainsi, écomiam a décidé de réduire temporairement son budget marketing pour proposer chaque semaine un prix inférieur au prix précédent l'inflation [2] sur un produit de sa gamme viande ou poisson. L'enseigne réduit sa marge au seuil minimal autorisé sur ce produit, sans mettre à contribution ses fournisseurs, avec lesquels les coopérations ont d'ores et déjà permis de maîtriser les effets de l'inflation sur l'année en cours. Pour mémoire, 75% des produits commercialisés n'ont pas été revalorisés en 2023, et aucune hausse n'est programmée jusqu'à fin septembre !

À cette occasion, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d' écomiam , rappelle : « L'ambition d' écomiam est de réconcilier le consommateur avec son écosystème. Nous nous devons de trouver des solutions innovantes pour permettre aux consommateurs de préserver une alimentation équilibrée, notamment en matière d'apport en protéine. Sans rogner sur la qualité de nos produits qui sont 100% origine France, ni appauvrir nos fournisseurs, notre rôle de distributeur, en ces circonstances, est de mettre en place des mécanismes de réduction de coûts au bénéfice des consommateurs. »

Le réseau écomiam souhaite participer à la lutte contre l'inflation, tout en restant fidèle à ses valeurs : des produits 100% origine France, respectueux des acteurs régionaux de la filière, et ainsi proposer des produits alimentaires de qualité à des prix justes et attractifs.

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam , constitué de 65 points de vente au 31 mars 2023, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 17,9%.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Référence : catalogue écomiam d'octobre 2021

