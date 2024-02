ECOMIAM : écomiam fait son entrée dans le palmarès des Champions de la croissance 2024

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , annonce avoir intégré pour la première fois le palmarès des 500 « Champions de la croissance » 2024. Publié par Les Échos, avec l'institut indépendant Statista, ce palmarès dévoile les 500 entreprises à forte croissance en France, c'est-à-dire les entreprises ayant réalisées les plus belles trajectoires de croissance de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2022.

Pour une première candidature, non seulement écomiam se hisse directement à la 140 ème place et atteint la 3 ème marche du podium de la région Bretagne, mais l'enseigne est également reconnue comme l'une des " 15 Pépites cachées à découvrir ” du palmarès des Champions de la croissance 2024. Au cours de cette période, écomiam a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires passant de 14,7 M€ en 2018/19 à 38,6 M€ en 2021/22 [2] . Cela représente un taux de croissance annuel moyen de +38%, ce qui témoigne de la réussite de l'enseigne et qui valide la cohérence de son positionnement différenciant et vecteur de sens – des produits frais surgelés et essentiellement bruts, 100% origine France, faciles à cuisiner, à des prix accessibles et respectueux des filières de production.

À l'occasion de cette publication, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d' écomiam , déclare : « Nous sommes fiers et honorés de faire partie de ce prestigieux palmarès des champions français de la croissance. Ce classement est surtout une reconnaissance de l'engagement de l'ensemble des équipes, de notre écosystème et de la pertinence du positionnement de l'enseigne « Le Bonheur de manger Français au meilleur prix » qui répond structurellement aux préoccupations des consommateurs français. »

Le classement complet a été publié dans le numéro spécial du magazine les Echos Week-end du 9 février 2024. Il est également consultable sur le site Internet Lesechos.fr et sur le portail fr.statista.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 62 points de vente au 31 décembre 2023, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2023, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 40,4 M€, en progression de 8,3%.

[1] Sources : Etude Xerfi – Février 2023 en nombre de magasins

[2] Exercice fiscal du 01/10 au 30/09