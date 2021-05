ECOMIAM : écomiam dépasse son objectif de 20 ouvertures annuelles avec 4 mois d'avance

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce l'ouverture de deux nouveaux magasins ce vendredi 21 mai 2021, dépassant ainsi, 4 mois avant la clôture de l'exercice 2020/2021, l'objectif de 20 ouvertures par an, annoncé à l'occasion de son introduction en Bourse.

Poursuite du maillage de la façade Atlantique

Ce vendredi 21 mai 2021, écomiam inaugurera ses 20ème et 21ème nouveaux points de vente de l'exercice, respectivement à Quimper (29) et Saintes (17).

Le second magasin Quimpérois, détenu en propre par écomiam, est une succursale du magasin principal qui abrite également le siège de la société. Cette ouverture a été décidée afin d'améliorer le maillage de la ville en apportant de la proximité aux habitants du Centre et du Sud de l'agglomération de 80 000 habitants.

Le magasin affilié de Saintes, en Nouvelle-Aquitaine, est le 6ème point de vente de la région et le deuxième du département de Charente-Maritime, après celui de La Rochelle ouvert en décembre 2020.

Nouvelles ouvertures programmées en 2021 et confirmation de l'ambition 2025

écomiam a déjà prévu l'ouverture de 3 nouveaux magasins avant l'été; à Léguevin (31), premier point de vente de la région Occitanie; à Baud (56) et à Argences (14). L'enseigne dévoilera, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2020/2021, le 24 juin 2021, son objectif en termes d'ouvertures de points de vente pour la fin de l'exercice en cours.

Cette très bonne dynamique, permet à la société, qui comptera 49 magasins à fin mai 2021, de confirmer son ambition de 125 points de vente en 2025.

À cette occasion, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, commente : « Nous sommes très fiers du travail accompli par nos équipes, pleinement engagées dans la réalisation de nos objectifs. Nous respectons le plan annoncé lors de l'introduction en Bourse de maillage progressif du territoire national, en sélectionnant des affiliés, très motivés et en créant des points de vente à des endroits choisis avec pertinence. Le renforcement de notre présence en Bretagne et sur la façade Atlantique, consolide la notoriété de l'enseigne et nous autorise une pénétration progressive sur de nouvelles régions.»

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, constitué de 40 points de vente fin mars 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 M€, en progression de 56% (+33% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante.



Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Businesscoot - Janvier 2020 en nombre de magasins

