ECOMIAM : Activité du 1er semestre 2021/22 en croissance de +21,8%

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , annonce son chiffre d'affaires magasins [2] non audité au 31 mars 2022 (période du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2020/21 2021/22 Variation Variation à périmètre

comparable 1 er trimestre (1 er octobre au 31 décembre) 7 421 9 803 +32,1% -13,1% 2 ème trimestre (1 er janvier au 31 mars) 7 848 8 789 +12,0% -19,6% 1 er semestre (1 er octobre au 31 mars) 15 270 18 592 +21,8% -16,2%



Poursuite d'une croissance à 2 chiffres sur le 2 ème trimestre 2021/22 malgré une conjoncture plus difficile

écomiam réalise au 2 ème trimestre 2021/22 un chiffre d'affaires magasins de 8,8 M€ en progression de 12% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Durant ce trimestre, écomiam a poursuivi l'extension de son réseau avec 3 nouveaux magasins affiliés à Caussade, Neufchâtel-en-Bray et Lesneven.

Ainsi, sur l'ensemble du 1 er semestre 2021/22, le chiffre d'affaires magasins au 31 mars 2022 s'élève à 18,6 M€ en progression de 21,8% par rapport au 1 er semestre 2020/21. L'évolution à périmètre constant (-16,2% par rapport à 2020/21 et +0,5% par rapport à 2019/20) est le reflet :

d'un environnement plus difficile, marqué par le contexte inflationniste, qui impacte le comportement des consommateurs ;

de la montée en puissance progressive des points de vente dans les nouvelles régions en phase de conquête commerciale. Pour rappel, conformément à ses engagements, écomiam a ouvert 29 nouveaux points de vente sur l'exercice 2020/21, dont 69% hors Bretagne ;

a ouvert 29 nouveaux points de vente sur l'exercice 2020/21, dont 69% hors Bretagne ; d'une base de comparaison élevée avec une croissance de +48,5% au 1 er semestre 2020/21 dans un contexte toujours marqué par la pandémie. L'effet de base très élevé en 2020/21 suite aux restrictions strictes liées à la crise sanitaire s'est fait ressentir de mi-mars 2020 à fin mai 2021 ;

semestre 2020/21 dans un contexte toujours marqué par la pandémie. L'effet de base très élevé en 2020/21 suite aux restrictions strictes liées à la crise sanitaire s'est fait ressentir de mi-mars 2020 à fin mai 2021 ; de la montée en puissance du maillage breton, territoire historique de l'enseigne, dont les magasins les plus anciens (10 ans) ont atteint leur vitesse de croisière et pour lesquels la clientèle bénéficie de nouveaux points de vente plus proche de leur domicile.



Croissance à périmètre constant de +28% par rapport au niveau d'avant crise et nouvelle politique de conquête

Le chiffre d'affaires magasins 2021/22 comparé à 2018/19 (avant crise sanitaire) est en croissance de +27,7% à périmètre constant.

écomiam intensifie ses efforts pour renforcer la notoriété de l'enseigne lors des nouvelles ouvertures en région de conquête. Ainsi, conformément aux engagements pris lors de l'IPO, une nouvelle politique de communication va être engagée afin d'amplifier les actions ciblées de la relation client et de renforcer la notoriété de l'enseigne sur l'ensemble du territoire.



écomiam devient le premier réseau de distribution de surgelés dans le Finistère

Avec l'ouverture de son 15 ème point de vente départemental (et son 66 ème sur le plan national) fin mars à Lesneven, écomiam est devenu le premier réseau de distribution de produits surgelés sur le département du Finistère. 11 années après l'ouverture du premier magasin à Quimper, écomiam prend le leadership des réseaux spécialisés de distribution de produits surgelés dans son département d'origine.



écomiam remporte le « Le Big Concours du Retail »

Organisé par l'agence BIG Success et l'Officiel de la Franchise, écomiam a été récompensée lors de la seconde édition du concours « Le Big Concours du Retail ». À ce titre, l'enseigne bénéficie d'une dotation de 400 000 € qui lui permettra, entre autres, de lancer une campagne de spots publicitaires sur BFM TV et une campagne radio sur Sud Radio.

Disposant d'un réservoir de candidatures spontanées à l'affiliation de plus de 1 500 dossiers, écomiam reste confiant dans le déploiement de son réseau et réaffirme ses ambitions 2025 d'atteindre 125 points de ventes, 110 M€ de chiffre d'affaires et 7 M€ de résultat d'exploitation.



Prochaine communication

Résultats semestriels 2021/22, le 15 juin 2022 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam , constitué de 66 points de vente au 31 mars 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2021, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 31,6 M€, en progression de 38,6% (+6,6% en organique).

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

