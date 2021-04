ECOMIAM : Activité du 1er semestre 2020/21 en croissance de +48,5%

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce son chiffre d'affaires magasins[2] non audité au 31 mars 2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021).



En K€ - normes françaises - données non auditées - Chiffre d'affaires magasins 2 2019/20 2020/21 Variation Variation organique 1er trimestre (1er octobre au 31 décembre) 4 605 7 421 +61,2% +36,5% 2ème trimestre (1er janvier au 31 mars) 5 678 7 848 +38,2% +8,1% 1er semestre (1er octobre au 31 mars) 10 283 15 270 +48,5% +20,8%



Activité commerciale soutenue au 2ème trimestre 2020/21 : +38,2%

Après un 1er trimestre marqué par une croissance organique très forte (+36%) portée notamment par la période des fêtes de fin d'année et l'ouverture réussie de 7 nouveaux points de vente, l'activité du 2ème trimestre est naturellement en progression moins soutenue compte tenu d'un effet de base élevé en 2020 (début du premier confinement en France le 17 mars 2020), mais reste très dynamique. Le chiffre d'affaires magasins sur cette deuxième période s'élève à 7,8 M€, soit une croissance de +38,2% (+8,1% en organique). Par ailleurs, fort d'une notoriété croissante, la fréquentation des magasins (à périmètre constant) s'inscrit en hausse sur la période.

Durant ce trimestre, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, écomiam a poursuivi son expansion sur l'ensemble du territoire métropolitain avec l'ouverture de 6 nouveaux magasins affiliés dont plus 50% hors de la région Bretagne (Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire).

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2020/21, écomiam enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 48,5% (+20,8% en organique) marqué, entre autres, par l'ouverture de son 40ème point de vente à Soustons dans les Landes.

Cette performance confirme la pertinence du concept novateur du réseau au cœur des nouvelles tendances de consommation : 100% français, équitable et accessible. Par ailleurs, cette dynamique illustre le succès d'écomiam à conquérir, satisfaire et fidéliser de plus en plus de consommateurs notamment en dehors de son bassin d'origine.



En avance sur la feuille de route

Avec 13 nouveaux points de vente ouverts depuis le début de l'exercice et un taux de croissance organique soutenu, écomiam est d'ores et déjà en avance sur la feuille de route présentée lors de son introduction en Bourse.

Au cours des prochaines semaines, écomiam continuera sa conquête des régions de France avec l'ouverture d'un premier point de vente en région Centre-Val de Loire. Ainsi, écomiam poursuit sereinement son expansion avec pour ambition de réaliser 110 M€[3] de chiffre d'affaires avec 125 points de vente à l'horizon 2025.



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, constitué de 40 points de vente au 31 mars 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 23 M€, en progression de 56,6% (+33% en organique).

[1] Sources : Businesscoot - Janvier 2020 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

[3] Soit un rythme de croissance annualisé de 40% par rapport au 30 septembre 2019. La croissance du chiffre d'affaires était de 21% et 34% pour les exercices 2017/18 et 2018/19 incluant respectivement 4% et 23% de croissance organique