ECOMIAM : Activité annuelle en progression de 18,6%

Chiffre d'affaires magasins du 4 ème trimestre en croissance de 21,0%, dont +6,9% à surface de vente constante, confirmant la résilience du modèle en temps de crise

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , annonce son chiffre d'affaires magasins [2] non audité de l'exercice 2021/22 (période du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2020/21 2021/22 Variation 9 mois (1 er octobre au 30 juin) 23 911 28 166 +17,8% 4 ème trimestre (1 er juin au 30 septembre) 7 539 9 125 +21,0% 12 mois (1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022) 31 450 37 291 +18,6%



Au titre du 4 ème trimestre de l'exercice 2021/22, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 9,1 M€ en forte progression de 21,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur ce trimestre, écomiam a poursuivi son expansion avec l'ouverture de 2 nouveaux magasins en région Bretagne (Matignon et Mordelles), constituant ainsi un réseau national de 68 points de ventes [3] .

À surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins sur le trimestre retrouve le chemin de la croissance à 6,9% [4] portée par la performance des ouvertures de l'exercice précédent et par un très bon mois de septembre qui a enregistré une hausse de la fréquentation de 12,9% [5] démontrant ainsi l'adéquation du positionnement d' écomiam aux attentes des consommateurs.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, écomiam poursuit son développement et enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 18,6% [6] bénéficiant de 13 nouvelles ouvertures sur l'exercice, dont 69% dans des nouveaux territoires de conquête.

Ainsi, dans un contexte d'accélération de l'inflation, écomiam réalise une très bonne performance commerciale confirmant la solidité de son concept et la pertinence de sa stratégie commerciale au service de ses clients.

Ainsi, au regard du bon niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, écomiam anticipe sur le second semestre une légère amélioration de la marge brute. Par ailleurs, durant la période, écomiam a poursuivi ses actions de marketing afin de renforcer la notoriété de l'enseigne sur l'ensemble du territoire dont le plein effet sur l'exploitation est attendu sur l'exercice 2022/23.



écomiam renforce ses dispositifs digitaux avec la mise en place du Click & Buy

écomiam intensifie son offre digitale avec la mise en place de son premier catalogue Click & Buy . Il est désormais possible, via ce catalogue, d'ajouter d'un simple clic, les produits de son choix dans son panier, de finaliser son paiement et d'opter pour le mode de retrait ( Click & Collect ou livraison à domicile). D'autres zones cliquables permettent, par exemple, de visualiser des vidéos de recettes et d'acheter l'ensemble des produits liés à celle-ci.



Poursuite de la démarche RSE

Dans le cadre de sa démarche délibérément éco-responsable, écomiam s'engage pour l'environnement en remplaçant progressivement les sacs plastiques (réutilisables et recyclables) utilisés pour l'activité Click & Collect par des sacs fraîcheur en papier kraft double paroi permettant le même respect de la chaîne du froid. Ces nouveaux sacs disposent de poignées renforcées et sont recyclables ou compostables en fin de vie.

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam , constitué de 68 points de vente au 30 septembre 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 18,6%.



[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

[3] Hors magasin Brest Bellevue fermé fin juin 2022

[4] Sur la base de 50 magasins

[5] Sur la base de 55 magasins

[6] -12,5% à nombre de magasins constant

