ECOMIAM : Activité 9 mois 2020/21 en croissance de +40,8%

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce son chiffre d'affaires magasins[2] non audité au 30 juin 2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021).

Après le pic conjoncturel du printemps 2020, écomiam retrouve une trajectoire plus normative. Les tendances de fonds restent toujours favorables accompagnées d'une attractivité croissante de la marque comme en témoignent la hausse de la fréquentation et le rythme des nouvelles ouvertures.

En K€ - normes françaises - données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2019/20 2020/21 Variation Variation organique 1er trimestre (1er octobre au 31 décembre) 4 605 7 421 +61,2% +36,5% 2ème trimestre (1er janvier au 31 mars) 5 678 7 848 +38,2% +8,1% 3ème trimestre (1er avril au 30 juin) 6 778 8 744 +29,0% -4,4% 9 mois (1er octobre au 30 juin) 17 061 24 014 +40,8% +11,4%



Activité commerciale du 3ème trimestre 2020/21 en croissance de 29%

écomiam réalise au 3ème trimestre de l'exercice 2020/21 un chiffre d'affaires magasins de 8,7 M€ en croissance de 29,0% (-4,4% en organique). L'évolution à périmètre constant reflète :

un effet de base très élevé en 2020 suite aux premières restrictions strictes liées à la crise sanitaire ;

le retour à un panier moyen plus conforme à la moyenne historique (-12,0% par rapport à la même période de 2020 mais stable par rapport à 2019), après un volume boosté durant la crise sanitaire ;

la hausse de la fréquentation en magasin sur la même période (+8,3%), qui confirme la pertinence du concept novateur du réseau écomiam.

Durant ce trimestre, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, écomiam a accéléré son expansion sur l'ensemble du territoire métropolitain, principalement par un déploiement soutenu, avec l'ouverture de 11 nouveaux magasins affiliés dont plus de 70% hors de la région Bretagne, principalement sur l'arc atlantique (Normandie, Centre Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Occitanie).

Ainsi, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice 2020/21, écomiam enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 40,8% (+11,4% en organique) fort d'un réseau constitué de 51 points de vente.



Objectif réseau : 55 magasins à fin septembre 2021

Avec 28 nouvelles ouvertures programmées depuis le début de l'exercice 2020/21, dont 24 réalisées à ce jour, écomiam a pour ambition d'atteindre 55 points de vente à la fin de l'exercice (au 30 septembre 2021).

Disposant d'un réservoir de candidatures spontanées à l'affiliation de plus de 800 dossiers, écomiam est confiant dans le déploiement de son réseau et réaffirme ses ambitions fixées à l'introduction en Bourse de réaliser 110 M€ de chiffre d'affaires et 7 M€ de résultat d'exploitation d'ici 2025.

Prochaines communications

Chiffre d'affaires magasins du 4ème trimestre 2020/21, le 7 octobre 2021 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 51 points de vente au 30 juin 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 23 M€, en progression de 57% (+33% en organique).

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Businesscoot - Janvier 2020 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : mW2bZpiZapyWlXGeY5trZpWUZmuVx5abZ5LJmWSZaZrIm2tkypmSbsXGZnBhlmls

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70146-communique-ecomiam-ca-magasins-t3-2020_21-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com