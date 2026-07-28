Ecolab revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la politique tarifaire et à la demande dans le secteur des hautes technologies

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La société spécialisée dans les solutions de gestion de l'eau Ecolab ECL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, après avoir annoncé une hausse de 11 % de son résultat ajusté au deuxième trimestre, grâce à une politique tarifaire plus ferme, à des gains de productivité et à la croissance de ses activités dans les secteurs des hautes technologies et des sciences de la vie.

Les entreprises fournissant des systèmes de traitement de l'eau, de refroidissement et de nettoyage cherchent à tirer parti de l'expansion rapide des centres de données axés sur l'intelligence artificielle, qui nécessitent des technologies sophistiquées de refroidissement et de gestion de l'eau.

* La société a relevé ses prévisions de bénéfice dilué ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 8,05 et 8,25 dollars par action, contre une fourchette précédente de 8,03 à 8,23 dollars par action.

* Elle prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice dilué ajusté compris entre 2,13 et 2,23 dollars par action, contre 2,07 dollars par action un an plus tôt.

* Ecolab a indiqué que les perturbations subies par ses clients en raison du conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts des matières premières avaient pesé sur le trimestre. Toutefois, les prix ont augmenté de 4 %, grâce à la mise en place anticipée d’une surtaxe énergétique.

* La société s'attend à ce que ses prix globaux augmentent de 5 % à 6 % au second semestre 2026, lorsqu'elle tirera pleinement parti de cette surtaxe.

* Ecolab a indiqué que le chiffre d’affaires organique de son activité Global High-Tech avait progressé de 29 % au cours du trimestre, porté par la demande des clients des secteurs de la microélectronique et des centres de données.

* La société a récemment finalisé l’acquisition de CoolIT Systems, fournisseur de solutions de refroidissement par liquide, renforçant ainsi sa présence sur le marché des infrastructures d’IA. Le chiffre d’affaires de CoolIT avant l’acquisition a progressé de plus de 100 % au premier semestre.

* La société, dont le siège se trouve à Saint Paul, dans le Minnesota, a publié un bénéfice dilué ajusté de 2,09 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 2,08 dollars par action, selon les données de LSEG.