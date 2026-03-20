Ecolab rachète CoolIT pour 4,75 milliards de dollars afin de profiter de l'essor des centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails au paragraphe 5 et des prévisions aux paragraphes 9 et 10)

Ecolab ECL.N a déclaré vendredi qu'elle allait acquérir CoolIT Systems auprès de KKR KKR.N pour environ 4,75 milliards de dollars en espèces, alors que l'entreprise de solutions d'eau cherche à capitaliser sur l'augmentation de la demande de refroidissement liquide dans les centres de données axés sur l'intelligence artificielle.

Les actions de la société de gestion de l'eau étaient en baisse de 1 % dans les échanges de pré-marché. Les entreprises technologiques ont augmenté leurs dépenses en matière d'infrastructure d'intelligence artificielle, ce qui a entraîné le passage du refroidissement traditionnel par air à des systèmes plus efficaces à base de liquide, capables de gérer des densités de puces et des charges d'énergie plus élevées.

Détenue par des fonds gérés par KKR, CoolIT conçoit et fabrique des systèmes de refroidissement liquide utilisés par les opérateurs d'hyperscale et de colocation. Parmi ses clients figurent des fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

Ecolab espère que le matériel et l'ingénierie thermique de CoolIT viendront compléter ses propres forces dans le domaine de l'eau, de la chimie et de la surveillance numérique, l'aidant ainsi à devenir un fournisseur plus complet de systèmes de refroidissement et de gestion des fluides. Selon Ecolab, CoolIT devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 550 millions de dollars au cours des 12 prochains mois.

L'opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, aura un effet relutif sur le bénéfice dilué ajusté par action d'Ecolab d'ici 2028.

Séparément, Ecolab prévoit un bénéfice ajusté par action de 1,69 $ à 1,71 $ au premier trimestre, en hausse par rapport à 1,50 $ l'année précédente.

Pour l'ensemble de l'année 2026, Ecolab continue de prévoir un bénéfice dilué ajusté par action compris entre 8,43 et 8,63 dollars, sans tenir compte de l'impact de cet accord.