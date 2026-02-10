Ecolab progresse grâce à des prévisions optimistes pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société Ecolab ECL.N , spécialisée dans les solutions pour l'eau, gagnent 1,8 % à 293,94 $ ** ECL prévoit pour l'année en cours un bénéfice ajusté par action de 8,43 $ à 8,63 $, dont le milieu de fourchette est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,46 $ - données LSEG

** ECL prévoit un bénéfice ajusté par action pour le trimestre en cours de 1,67 $ à 1,73 $, contre les estimations de 1,69 $

** Les ventes de 2026 devraient augmenter de 7 % à 9 %, tandis que les ventes organiques devraient croître de 3 % à 4 %

** En 2025, l'ECL a augmenté de 12 %