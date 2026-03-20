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Ecolab acquiert CoolIT pour 4,75 milliards de dollars et cible le marché de l'IA
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:39

Ecolab renforce sa position dans le refroidissement des centres de données en rachetant CoolIT Systems. L'opération vise à tirer parti de la croissance rapide des infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Ecolab a annoncé l'acquisition de CoolIT Systems auprès du fonds KKR pour environ 4,75 milliards de dollars en numéraire. Cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à capter la croissance du marché du refroidissement des centres de données, portée par l'essor de l'intelligence artificielle. CoolIT est spécialisée dans les systèmes de refroidissement liquide, une technologie de plus en plus privilégiée face aux limites des solutions à air dans des environnements à forte densité de calcul.

Les technologies de CoolIT sont déjà utilisées par des acteurs majeurs du secteur, notamment Nvidia et AMD. Ecolab entend combiner ces compétences en ingénierie thermique avec ses propres expertises en gestion de l'eau, en chimie et en solutions numériques, afin de proposer une offre intégrée. L'entreprise acquise devrait générer environ 550 millions de dollars de chiffre d'affaires sur les douze prochains mois.

La finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre 2026 et devrait contribuer positivement au bénéfice ajusté par action à partir de 2028. Par ailleurs, Ecolab prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,69 et 1,71 dollar au premier trimestre, contre 1,50 dollar un an plus tôt, et confirme ses prévisions annuelles entre 8,43 et 8,63 dollars, hors impact de l'acquisition.

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ECOLAB INC
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