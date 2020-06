Ecofi transforme un fonds actions en fonds thématique sur le développement durable

(NEWSManagers.com) - Ecofi Investissements a annoncé avoir fait évoluer la stratégie de son fonds Ecofi Actions Croissance Euro, lancé en 2005, et le rebaptiser Ecofi Trajectoires Durables. Il demeure un fonds actions zone euro mais est géré sur la thématique du développement durable et selon une approche ISR.

Ecofi Trajectoires Durables est principalement investi dans des grandes et moyennes capitalisations appartenant aux secteurs d' activités dont Ecofi juge qu'ils contribuent à une meilleure gestion de l' environnement et de la planète, dans la perspective d' un développement durable.

Les entreprises sélectionnées doivent avoir au moins 25% de leur activité (part du chiffre d' affaires et/ou de l' excédent brut d' exploitation) et/ou de recherche & développement (pourcentage annuel) liées à un des domaines suivants : efficience énergétique ; gestion des ressources et des déchets ; énergies renouvelables ; santé, nutrition ; services à la personne, éducation ; inspection, contrôle et certification.

L' univers d' investissement est ensuite filtré selon les principes du processus ISR d' Ecofi Investissements qui s' applique à 100% de sa gamme de fonds ouverts et qui se décline en 3 temps : exclusions sectorielles (armements controversés, tabac, jeux d' argent, charbon) et des paradis fiscaux ; sélection des émetteurs au regard de leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) selon la méthode I-Score d'Ecofi ; et gestion des émetteurs controversés.

Le FCP peut investir dans la limite de 20% de son actif en petites valeurs adaptées aux thèmes d' investissement. Il est éligible au PEA.