Ecofi publie dans ses reportings un indicateur d'impact sur la trajectoire 2°C

Ecofi publie, depuis 2016, 6 indicateurs d'impact Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance pour ses portefeuilles. Depuis octobre 2020, un des indicateurs a évolué pour intégrer le calcul de l'alignement de ses portefeuilles avec la trajectoire 2°C, objectif né lors de la COP21 avec l'Accord de Paris.

La méthodologie retenue pour évaluer l'alignement avec le scénario 2°C d'ici 2050 repose sur les données de la société ISS-ESG. Elle est fondée sur la différence entre les 2 facteurs suivants :

o les émissions annuelles d'une société estimées d'ici à 2050 ;

o et le budget carbone alloué à la même société pour les scénarios 2°C.

Le pourcentage d'actifs alignés est intégré dans le reporting d'impact mensuel de chacun des fonds ouverts* d'Ecofi. Il est comparé à la performance de l'univers ESG pour chaque fonds.

*Hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée.