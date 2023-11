Ecofi poursuit le renforcement de sa direction commerciale

(AOF) - Antoine Dumont, 37 ans, a rejoint Ecofi en tant que Directeur Distribution et Partenariats, sous la direction de Romain Hué. Il sera plus particulièrement en charge du développement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, d’une clientèle de tiers-distributeurs (family office, banques privées, multi-gérants) et des relations avec le réseau Crédit Coopératif.

Antoine Dumont a plus de 10 ans d'expérience en vente et développement dans la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Ecofi, Antoine était Responsable des Relations Partenaires France chez Groupama AM. Il avait précédemment exercé les mêmes fonctions au sein d'Edmond de Rothschild AM, après avoir passé 7 ans chez Trusteam en tant que Responsable de la Distribution France.