Ecofi pioche un directeur distribution chez Groupama AM

Ecofi vient de recruter Antoine Dumont en tant que directeur distribution et partenariats, sous la direction de Romain Hué avec lequel il travaillait auparavant chez Groupama Asset Management.

Antoine Dumont sera plus particulièrement en charge du développement des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, d’une clientèle de tiers distributeurs ( family office , banques privées et multi-gérants) et des relations avec le réseau Crédit Coopératif.

Avec ce recrutement, Ecofi réaffirme son ambition de renforcer sa présence et son développement sur les segments retail et wholesale en France.

Antoine Dumont était précédemment responsable des relations partenaires France chez Groupama AM. Il avait exercé les mêmes fonctions au sein d’Edmond de Rothschild AM, après avoir passé sept ans chez Trusteam en tant que responsable de la distribution France.

Il retrouve Romain Hué, qui avait rejoint Ecofi en tant que directeur commercial et membre du comité de direction début mai 2023, après avoir été commercial senior clientèle institutionnelle chez Groupama AM.

Parallèlement, Ecofi annonce avoir un nouveau directeur général. Il s’agit d’Alain Canderlé, qui a pris ses fonctions le 19 septembre. Il a fait toute sa carrière chez Ecofi et était dernièrement secrétaire général, membre du comité de direction et du directoire. Succédant à Christophe Couturier, il mettra en œuvre la stratégie définie avec Claire Martinetto, présidente du directoire, pour le développement et la transformation d’Ecofi.

Laurence Marchal