Ecofi noue un partenariat stratégique avec Natixis IM

Ecofi, la filiale de gestion d’actifs du groupe Crédit Coopératif, membre du groupe BPCE, a signé un partenariat stratégique avec Natixis Investment Managers (NIM) en décembre dernier. Cet accord, facilité par l’arrivée de Claire Martinetto, une ancienne de NIM, à la tête d’Ecofi, donne à la société de gestion un accès au réseau de distribution de BPCE. Il concernera Ecofi Agir pour le Climat, un fonds multi actifs à dominante actions zone euro triplement labellisé, et Ecofi Trajectoire Durable, un fonds actions zone euro disposant du label ISR.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie d’Ecofi définie par Claire Martinetto, devenue présidente du directoire d’Ecofi en juillet 2022 . « Nous voulons être un leader authentique de la finance durable », a-t-elle annoncé lors d’une conférence avec la presse jeudi 25 avril. Insistant sur le terme « authentique », elle rappelle qu’Ecofi, qui vient de franchir les 8 milliards d’euros d’actifs, dont 4,5 milliards dans le monétaire, a commencé à faire des investissements durables bien avant que ce ne soit à la mode et avant que le régulateur s’en mêle.

Pour concrétiser cette ambition, Claire Martinetto souhaite que trois fonds supplémentaires de sa gamme dépassent les 100 millions d’euros d’encours d’ici à 2025. C’est chose faite pour Ecofi Optim 26, son fonds daté, et la dirigeante espère que cela sera bientôt le cas pour les deux fonds désormais distribués par BPCE, dont les encours se limitent actuellement à 40 millions d’euros chacun. La gestion actions et diversifiée d’Ecofi représente, pour rappel, 1,7 milliard d’euros d’encours.

Trois nouvelles stratégies

En plus du partenariat avec NIM, Ecofi a « accéléré » sur le développement commercial auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des clients sélectionneurs de fonds, selon Claire Martinetto. Actuellement les clients d’Ecofi sont à 37,7?% des entreprises, à 30,6?% des institutionnels, à 17,6?% de la distribution et des réseaux et à 11,1?% des multigérants.

Cette accélération s’appuie sur un renforcement des équipes. Plusieurs personnes ont été recrutées ces deux dernières années. Et tout récemment, Ecofi a embauché Dany Jaxel en tant que commerciale institutionnels et corporate, dans l’équipe de Romain Hué. L’intéressée vient d’Arkea Investment Services.

L’autre ambition affichée par Claire Martinetto est de devenir incontournable sur le social et le solidaire, avec un ancrage fort sur les territoires. La présidente se donne ainsi comme objectif de financer davantage d’entreprises hors d’Ile-de France.

Claire Martinetto souhaite enfin qu’Ecofi soit « innovant et différent ». Un mantra qui se traduira par le lancement de trois stratégies d’ici à 2025, dont une sur la biodiversité, un sujet sur lequel la société de gestion travaille activement. De plus, la société de gestion a renforcé son processus éthique et solidaire, au coeur de tout ce qu’elle fait.

Laurence Marchal