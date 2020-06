Ecofi Investissements affirme sa raison d'être et devient Entreprise à mission



Après être devenu 100% ISR* pour sa gamme de fonds ouverts début 2019, Ecofi s'engage et prend les devants en affichant sa raison d'être et en devenant l'une des premières Entreprise à mission dans le monde de la gestion. Chez Ecofi, nous pensons depuis longtemps que les entreprises ont un rôle à jouer auprès de toutes leurs parties prenantes. C'est le sens de notre démarche depuis plus de 40 ans. La crise que nous venons de traverser nous conforte dans ce choix. Ce que nous attendons des entreprises dans lesquelles nous investissons, nous l'appliquons à nous-mêmes.



En décidant de devenir une Entreprise à mission, Ecofi renforce et pérennise ses engagements, et les soumet à la vérification d'un tiers indépendant.