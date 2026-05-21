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ECM Technologies s'allège au capital de Semco Technologies
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 08:20

Semco Technologies annonce que son actionnaire majoritaire, ECM Technologies, a réalisé la cession de 1 111 111 actions Semco Technologies au prix de 45 EUR par action, représentant 50 MEUR, auprès d'investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré.

"Cette opération permet d'ouvrir davantage le capital auprès d'actionnaires existants et de nouveaux investisseurs, notamment internationaux", salue Laurent Pélissier, le PDG du fournisseur de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs.

À l'issue du règlement-livraison des actions cédées, prévu le 25 mai, ECM Technologies détiendra 6 075 546 actions Semco Technologies, correspondant à 59,2% du capital social et des droits de vote, tandis que le flottant sera porté à 40,6% du capital social.

ECM Technologies a pris un engagement de conservation auprès des coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de 360 jours, identique à celui souscrit lors de l'introduction en Bourse de Semco, sur 100% des actions qu'il détient, sous réserve de certaines exceptions.

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