EchoStar s'envole grâce à un accord de 23 milliards de dollars avec AT&T sur les licences d'utilisation du spectre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions d'EchoStar SATS.O s'envolent de 68% avant le marché à 50 dollars, au plus haut depuis janvier 2018, après l'accord sur les licences de spectre avec le géant des télécommunications AT&T T.N . * * T a déclaré avoir accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil de SATS pour environ 23 milliards de dollars, alors qu'ilélargit son réseau pour rester en tête sur un marché concurrentiel

** Les licences

les licences couvrent au total plus de 400 marchés à travers les États-Unis et renforceront ses positions dans les bandes basses et moyennes du spectre, a déclaré T

** Les deux entreprises ont également convenu d'étendre leur accord de services de réseau, permettant à SATS d'opérer en tant qu'opérateur de réseau mobile hybride (MNO) fournissant des services sans fil sous la marque Boost Mobile

** En juin, le président Donald Trump a incité SATS et le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, à conclure un accord à l'amiable sur le sort des licences de spectre sans fil de la société, dans le cadre d'une enquête en cours menée par le régulateur

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de SATS avaient augmenté de 30,5 % depuis le début de l'année

** Les actions T sont en hausse de 0,7 % en pré-marché, à 28,94 $