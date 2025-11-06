Echostar progresse grâce à l'accord de vente de licences d'utilisation du spectre à SpaceX et nomme un nouveau directeur général

6 novembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications Echostar SATS.O augmentent de 3,7 % à 75,00 $ avant la mise sur le marché

** La société vend un ensemble de licences de spectre sans fil (AWS-3) à SpaceX pour environ 2,6 milliards de dollars en échange d'actions dans la startup spatiale

** Cela élargit l'accord de 17 milliards de dollars que les entreprises ont conclu en septembre

** SATS affirme que les activités actuelles de Dish TV, Sling TV, Boost Mobile et Hughes ne seront pas affectées

** La société nomme Charles Ergen comme nouveau directeur général ** SATS crée également une nouvelle division d'investissement , Echostar Capital, et nomme Hamid Akhavan au poste de directeur général de la division

** Le chiffre d'affaires de 3,61 milliards de dollars de la société pour le troisième trimestre est inférieur aux estimations de 3,74 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Fait état d'une perte plus importante que prévu au troisième trimestre

** L'action a plus que triplé depuis le début de l'année