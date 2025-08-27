EchoStar poursuit son ascension après l'accord sur le spectre conclu avec AT&T

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions d'EchoStar SATS.O ont augmenté de 16,4% à 59,21 dollars et ont atteint un nouveau record le mercredi, un jour après l'annonce de l'accord sur les licences de spectre avec AT&T T.N ** Les actions de SATS ont clôturé mardi en hausse de 70 % après que la société a accepté de vendre des licences de spectre sans fil pour 23 milliards de dollars à AT&T, alors qu'elle est confrontée à l'examen des régulateurs gouvernementaux et que le président Donald Trump a insisté sur un accord

** TD Cowen a relevé son estimation de prix de 28 à 67 dollars, déclarant que l'accord "débloque la capacité de vendre du spectre aux trois grands, car nous pensons qu'ils sont tous les trois mieux positionnés et qu'ils sont maintenant des acheteurs avides et volontaires"

** Deutsche Bank a relevé son estimation de prix de 43 à 67 dollars, à égalité avec le plus haut niveau, selon LSEG ** Après la cloche mardi, les actions de SATS ont augmenté suite au rapport selon lequel Starlink d'Elon Musk et T-Mobile US TMUS.O ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition de tout ou partie du spectre d'EchoStar

** Avec le mouvement du mercredi, les actions SATS ont augmenté d'environ 160% depuis le début de l'année et ont quadruplé depuis leur plus bas niveau de 2025 atteint au début du mois de juin

** 2 des 7 sociétés de courtage considèrent SATS comme un "achat" et 5 comme un "maintien"; le prix médian est de 43,75 dollars