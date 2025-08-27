 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,00
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EchoStar poursuit son ascension après l'accord sur le spectre conclu avec AT&T
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 19:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions d'EchoStar SATS.O ont augmenté de 16,4% à 59,21 dollars et ont atteint un nouveau record le mercredi, un jour après l'annonce de l'accord sur les licences de spectre avec AT&T T.N ** Les actions de SATS ont clôturé mardi en hausse de 70 % après que la société a accepté de vendre des licences de spectre sans fil pour 23 milliards de dollars à AT&T, alors qu'elle est confrontée à l'examen des régulateurs gouvernementaux et que le président Donald Trump a insisté sur un accord

**

l'a incité

** TD Cowen a relevé son estimation de prix de 28 à 67 dollars, déclarant que l'accord "débloque la capacité de vendre du spectre aux trois grands, car nous pensons qu'ils sont tous les trois mieux positionnés et qu'ils sont maintenant des acheteurs avides et volontaires"

** Deutsche Bank a relevé son estimation de prix de 43 à 67 dollars, à égalité avec le plus haut niveau, selon LSEG ** Après la cloche mardi, les actions de SATS ont augmenté suite au rapport selon lequel Starlink d'Elon Musk et T-Mobile US TMUS.O ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition de tout ou partie du spectre d'EchoStar

** Avec le mouvement du mercredi, les actions SATS ont augmenté d'environ 160% depuis le début de l'année et ont quadruplé depuis leur plus bas niveau de 2025 atteint au début du mois de juin

** 2 des 7 sociétés de courtage considèrent SATS comme un "achat" et 5 comme un "maintien"; le prix médian est de 43,75 dollars

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AT&T
28,990 USD NYSE +1,52%
ECHOSTAR RG-A
58,1280 USD NASDAQ +14,27%
T-MOBILE US
251,1000 USD NASDAQ -0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2025 à 19:07:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank