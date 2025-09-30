EchoStar grimpe suite aux informations selon lesquelles Verizon est en pourparlers pour acheter son spectre sans fil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 septembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O augmentent de 4,2 % pour atteindre 76,74 $

* * Le rapport indique que Verizon Communications

VZ.N est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil de la société

** Verizon est en discussion pour acheter les licences AWS-3 de SATS, qui aident à transporter le signal sans fil 5G, a rapporté Bloomberg News lundi

** L'action Verizon a augmenté de 0,5 %

** Si l'accord est conclu, Verizon rejoindra AT&T T.N et SpaceX d'Elon Musk pour acheter les licences de spectre sans fil de SATS

** Selon le dépôt réglementaire de SATS, la société évalue le spectre AWS-3 à une "valeur comptable" de 9,8 milliards de dollars

** En incluant le mouvement de la séance, la valeur de SATS a plus que triplé depuis le début de l'année