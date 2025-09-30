 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 860,03
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EchoStar grimpe suite aux informations selon lesquelles Verizon est en pourparlers pour acheter son spectre sans fil
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 septembre - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O augmentent de 4,2 % pour atteindre 76,74 $

* * Le rapport indique que Verizon Communications

VZ.N est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil de la société

** Verizon est en discussion pour acheter les licences AWS-3 de SATS, qui aident à transporter le signal sans fil 5G, a rapporté Bloomberg News lundi

** L'action Verizon a augmenté de 0,5 %

** Si l'accord est conclu, Verizon rejoindra AT&T T.N et SpaceX d'Elon Musk pour acheter les licences de spectre sans fil de SATS

** Selon le dépôt réglementaire de SATS, la société évalue le spectre AWS-3 à une "valeur comptable" de 9,8 milliards de dollars

** En incluant le mouvement de la séance, la valeur de SATS a plus que triplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

AT&T
28,315 USD NYSE +0,85%
ECHOSTAR RG-A
75,9600 USD NASDAQ +3,14%
VERIZON COMM
43,535 USD NYSE +0,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank