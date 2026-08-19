Échec de la mission de sauvetage d’un télescope spatial vieillissant de la Nasa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur la mission, d'un commentaire du directeur général de Katalyst, du contexte, ainsi que des paragraphes 2 à 3 et 5 à 8) par Joey Roulette

Une mission visant à secourir dans l'espace l'observatoire Swift vieillissant de la Nasa , a été annulée mercredi après que le vaisseau spatial lancé pour remorquer le satellite vers une orbite plus élevée a rencontré des problèmes techniques irréparables dans l'espace, a déclaré Katalyst Space, propriétaire du vaisseau de sauvetage.

Le vaisseau LINK de Katalyst avait été lancé début juillet pour s'approcher de l'observatoire, également connu sous le nom de Swift, situé à environ 216 miles (347 km) dans l'espace, s'y accrocher puis le remorquer vers une orbite plus élevée d'environ 373 miles (600 km), prolongeant ainsi sa durée de vie de plusieurs années.

Mais l’engin LINK a commencé à tourner de manière incontrôlable peu après avoir atteint l’espace. Les ingénieurs de Katalyst ont passé des semaines à tenter de reprendre le contrôle de l’engin, en téléchargeant la semaine dernière un nouveau logiciel de contrôle de positionnement qui a ralenti, sans toutefois l’arrêter, sa rotation incontrôlée.

« À la suite d’une surveillance et d’une évaluation continues du vaisseau LINK, Katalyst Space et la Nasa ont conclu conjointement qu’en raison de problèmes persistants de contrôle d’attitude, la mission n’inclura pas la capture et la mise en orbite de l’observatoire Neil Gehrels Swift de la Nasa », ont déclaré Katalyst et la Nasa dans un communiqué commun mercredi.

L'échec de la mission signifie que le précieux observatoire Neil Gehrels Swift de la Nasa, d'une valeur de 500 millions de dollars, qui étudie les sursauts gamma et d'autres phénomènes cosmiques depuis 2004, risque de retomber naturellement dans l'atmosphère terrestre et de se désintégrer dans le courant de l'année.

L'objectif consistant à rehausser l'orbite de l'observatoire et à prolonger sa durée de vie de plusieurs années, dans le cadre de la première mission américaine de ce type, constituait un projet ambitieux pour la start-up Katalyst, basée en Arizona, qui a déclaré avoir construit et testé le véhicule de sauvetage LINK selon un calendrier de production sans précédent de neuf mois, dans le cadre d'un contrat de 30 millions de dollars avec la Nasa.

«Nous avons relevé ce défi à haut risque mais très gratifiant, et nous sommes fiers des étapes importantes que nous avons franchies en cours de route», a déclaré Ghonhee Lee, directeur général de Katalyst, dans un communiqué.

Il a ajouté que l’entreprise, fondée en 2019 pour construire des flottes de vaisseaux spatiaux robotiques autonomes, avait acquis une « expérience considérable » au cours de cette mission et comptait mettre à profit ces enseignements lors de futurs vols.