Echec d'un essai de Roche dans le cancer du sein
Cette étude de phase III n'a pas atteint son objectif principal, soit une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression dans la population en intention de traiter par rapport au létrozole plus palbociclib.
Le groupe de santé suisse précise néanmoins qu'une amélioration numérique a été observée, et que les événements indésirables pour la combinaison giredestrant se sont montrés "gérables et cohérents avec les profils de sécurité connus de chaque traitement individuel".
"Nous sommes confiants dans le potentiel du giredestrant pour devenir une nouvelle thérapie endocrinienne standard dans les cancers du sein précoces et avancés positifs aux récepteurs aux estrogènes", affirme Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement produit mondial de Roche.
"Nous pensons qu'il existe une voie pour combiner le giredestrant avec un inhibiteur CDK4/6 dans le cadre adjuvant et nous menons d'autres études. L'efficacité démontrée dans evERA et lidERA permet une validation claire de l'activité clinique du giredestrant", poursuit-il.
