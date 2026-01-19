((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ÉCHANGES TARIFAIRES

Les valeurs de l'automobile et du luxe sont les grands perdants de la première heure de cotation lundi, les investisseurs vendant les entreprises exposées aux dernières menaces de droits de douane du président américain Donald Trump.

Un indice de 10 grands noms du luxe européen .STXLUXP a chuté de 2,6% avec LVMH LVMH.PA en baisse de 4,2% et les automobiles sont en baisse de 2,3%. .SXAP

Les valeurs de la défense sont pour la plupart en hausse, SAAB SAABb.ST en hausse de 4,5% et Rheinmetall RHMG.DE en hausse de 2,9%, bien que certaines d'entre elles soient également touchées par l'aspect tarifaire de l'équation. Rolls Royce, par exemple, est en baisse d'une fraction RR.L .

Dans l'ensemble, le STOXX 600 est en baisse de 0,9 % et la volatilité de l'euro STOXX 50 est en forte hausse, à son plus haut niveau depuis fin novembre .V2TX . Les regards seront tournés vers l'Europe, le ministre allemand des finances Lars Klingbeil a déclaré lundi qu'il y aurait une réponse forte aux tarifs américains supplémentaires, tandis que le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprimera plus tard dans la journée.

Il est difficile de faire abstraction des mouvements géopolitiques, mais il convient également de noter que les actions du fabricant de puces électroniques ASM International

ASMI.AS sont en hausse de 1,7 % après avoir annoncé des réservations préliminaires supérieures aux attentes du marché pour le quatrième trimestre 2025.

