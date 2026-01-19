 Aller au contenu principal
Échanges tarifaires
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refiles to change headline)

19 janvier - Bienvenue sur la page d'accueil de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

ÉCHANGES TARIFAIRES

Les valeurs de l'automobile et du luxe sont les grands perdants de la première heure de cotation lundi, les investisseurs vendant les entreprises exposées aux dernières menaces de droits de douane du président américain Donald Trump.

Un indice de 10 grands noms du luxe européen .STXLUXP a chuté de 2,6% avec LVMH LVMH.PA en baisse de 4,2% et les automobiles sont en baisse de 2,3%. .SXAP

Les valeurs de la défense sont pour la plupart en hausse, SAAB SAABb.ST en hausse de 4,5% et Rheinmetall RHMG.DE en hausse de 2,9%, bien que certaines d'entre elles soient également touchées par l'aspect tarifaire de l'équation. Rolls Royce, par exemple, est en baisse d'une fraction RR.L .

Dans l'ensemble, le STOXX 600 est en baisse de 0,9 % et la volatilité de l'euro STOXX 50 est en forte hausse, à son plus haut niveau depuis fin novembre .V2TX . Les regards seront tournés vers l'Europe, le ministre allemand des finances Lars Klingbeil a déclaré lundi qu'il y aurait une réponse forte aux tarifs américains supplémentaires, tandis que le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprimera plus tard dans la journée.

Il est difficile de faire abstraction des mouvements géopolitiques, mais il convient également de noter que les actions du fabricant de puces électroniques ASM International

ASMI.AS sont en hausse de 1,7 % après avoir annoncé des réservations préliminaires supérieures aux attentes du marché pour le quatrième trimestre 2025.

(Alun John)

*****

PRÉCÉDENTS ARTICLES SUR LES MARCHÉS EN DIRECT

EUROPE AVANT LA CLOCHE: BRACE FOR BIG FALLS CLICK HERE MORNING BID EUROPE: LES USA SE BATTENT AVEC LEUR PLUS GRAND CRÉANCIER CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

ASM INT
691,600 EUR Euronext Amsterdam +0,29%
CAC 40
8 137,11 Pts Euronext Paris -1,48%
DAX
24 986,73 Pts XETRA -1,23%
EURO STOXX 50
5 938,87 Pts DJ STOXX -1,50%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
LVMH
584,500 EUR Euronext Paris -4,05%
RHEINMETALL
1 963,500 EUR XETRA +3,23%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 286,500 GBX LSE +0,08%
SAAB RG-B
737,450 SEK LSE Intl +4,58%
STOXX Europe 600
607,27 Pts DJ STOXX -1,16%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
493,47 Pts DJ STOXX -2,75%
STOXX Europe 600 Banks
361,62 Pts DJ STOXX -1,68%
STXE6O&G EUR P
418,25 Pts DJ STOXX -1,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
