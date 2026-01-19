"Conseil de paix" : Donald Trump invite Vladimir Poutine a rejoindre son projet d'organisation internationale

Les pays candidats à un siège permanent dans ce conseil devront s'acquitter d'un ticket d'entrée d'un milliard de dollars.

Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage, aux États-Unis, le 15 août 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump a invité Vladimir Poutine a rejoindre son initiative baptisée "Conseil de paix" et destinée à résoudre les conflits armés dans le monde, a indiqué lundi 19 janvier le Kremlin.

"Le président (Vladimir) Poutine a reçu une invitation à se joindre à la composition du Conseil de paix par des voies diplomatiques", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d'un briefing quotidien auquel participait l' AFP . Il n'a pas donné d'indication sur la réponse de Vladimir Poutine, précisant que la Russie veut "clarifier toutes les nuances" de cette proposition avec Washington.

L'instance avait été initialement conçue pour superviser la reconstruction de Gaza mais son projet de charte ne mentionne pas explicitement le territoire palestinien et lui assigne un objectif plus large, celui de contribuer à la résolution de conflits armés dans le monde. "Le Conseil de paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits", indique le texte intégral publié par le Times of Israel .

Un milliard de dollars pour un siège permanent

Le préambule du projet de charte critique implicitement les Nations-Unies en affirmant que le "Conseil de paix" devra avoir "le courage de s'écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué". Le "Conseil" fonctionnera comme un "organisme international de consolidation de la paix plus agile et plus efficace" , affirme le texte.

Les pays candidats à un siège permanent dans ce conseil devront s'acquitter d'un ticket d'entrée d'un milliard de dollars. Le montant exigé pour un siège permanent a été révélé par l'agence Bloomberg . Les pays qui ne le verseraient pas ne pourraient siéger au-delà de trois ans.

"Chaque État membre exerce un mandat d'une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente charte, renouvelable par le président (Trump). Ce mandat de trois ans ne s’applique pas aux États membres qui versent plus d'un milliard de dollars en espèces au Conseil de paix au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Charte", précise le projet.

Seuls les États "invités à y participer par le président" américain pourront faire partie du "Conseil" . Donald Trump, qui présidera l'instance, a commencé à lancer des invitations.