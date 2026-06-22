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Ecarx en hausse après avoir conclu un accord pour racheter l'activité logicielle de Flyme
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** Les actions d'Ecarx ECX.O , fournisseur chinois de technologies automobiles, ont bondi de 12,2 % en pré-ouverture à 1,19 dollar après l'annonce par la société de son intention d'acquérir l'activité logicielle Flyme

** Ecarx précise que la transaction, , est évaluée à 1,8 milliard de yuans (266 millions de dollars); 70 % du montant seront financés par des prêts bancaires syndiqués et 30 % par des ressources internes

** Le portefeuille de la division logicielle Flyme comprend Flyme Auto, un système d’exploitation embarqué pour habitacle, ainsi qu’un système d’exploitation Flyme multi-appareils

** La société indique qu’elle exploitera Flyme en tant que division logicielle indépendante une fois l’opération finalisée

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 38,2 % depuis le début de l'année

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