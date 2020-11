ECA GROUP a remporté un contrat de fourniture d'un véhicule à guidage autonome (AGV - Autonomous Guided Vehicle) L-S 1PT auprès d'IDEA qui intervient sur des sites industriels de grande dimension (chantier naval, unités de production aéronautique, industrie lourde ...).

ECA GROUP a développé ce véhicule logistique autonome pour une utilisation polyvalente en intérieur et en extérieur des bâtiments. Le véhicule à guidage autonome (AGV) transporte des charges sur des sites industriels - en toute sécurité pour les piétons, les cyclistes et les camions.

Premier de la gamme, l'AVG L-S 1PT (Palet Truck) est un véhicule électrique mesurant 2,20m de largeur et 3,40m de longueur dédié au transport de palettes, bacs roulants (rolls) et caisses-palettes en plastique jusqu'à 1 tonne, à l'abri dans son espace de stockage.





L-S 1PT - une solution flexible et innovante pour la logistique industrielle illustrant l'avancée technologique d'ECA GROUP en matière d'AGVs

Fort de ses 50 ans d'expérience dans l'automatisation et la robotique pour l'industrie et les environnements difficiles, ECA GROUP capitalise sur son expertise pour fournir la technologie la plus complexe des AGVs opérant en extérieur.

L'acteur logistique français IDEA a choisi le véhicule logistique autonome L-S 1PT d'ECA GROUP pour proposer des solutions de flux performantes et innovantes.

« Nous avons choisi ECA GROUP pour ses références industrielles et sa capacité à envisager une gamme large de solutions de flux autonomes, de la palette de 500 kg au sous-ensemble de plusieurs tonnes dans des environnements complexes. Cela répond à un enjeu profond de transformation dans notre manière d'organiser et de piloter les flux industriels. De ce point de vue, notre partenariat avec ECA GROUP est stratégique. »déclare Jean-Baptiste Bernicot, directeur de l'innovation d'IDEA.

« Nos ingénieurs travaillant sur des solutions innovantes telles que les AGV ont une solide expérience dans les domaines des systèmes intelligents, du contrôle commande, de la mécanique et des solutions intégrées. Nous avons associé ces compétences à notre savoir-faire dans les process industriels pour répondre aux besoins d'IDEA et les accompagner dans leurs projets de développement. », déclare Luc Nicolas, directeur commercial de la division Automatisation d'ECA GROUP.





Un AGV pour renforcer la sécurité et optimiser les performances industrielles

L'un des avantages du nouvel AGV pour des charges d'une tonne est sa capacité à opérer de jour comme de nuit. En moyenne, un véhicule autonome peut travailler deux fois plus longtemps qu'un chariot élévateur ordinaire, ce qui permet aux opérateurs de l'industrie de réduire le nombre de véhicules circulant sur site, d'optimiser les flux logistiques ainsi que les coûts d'exploitation. Les véhicules autonomes peuvent prendre en charge des tâches dangereuses et répétitives, contribuant ainsi à une plus grande sécurité sur le lieu de travail.

Équipé d'un système de gestion de flotte centralisé (FMS) pour définir et suivre l'itinéraire et les missions du véhicule, l'AGV L-S 1PT peut se connecter au système de gestion d'entrepôt (WMS) du client afin d'optimiser l'utilisation des différents véhicules. Le Fleet Management System est compatible avec tous les véhicules autonomes de la gamme d'ECA GROUP. Le système de navigation autonome ne nécessitera généralement aucune modification de l'infrastructure existante du site.

Les AGVs sont une solution optimale pour la logistique, même pour des environnements et des conditions d'exploitation difficiles tels que dans l'industrie de l'aluminium.

Récemment, ECA GROUP a également développé le « MAX » avec son partenaire Rio Tinto Aluminium Pechiney. Il s'agit d'un véhicule industriel autonome, spécialement conçu pour fonctionner dans les environnements exigeants des alumineries. MAX est l'un des premiers véhicules autonomes au monde pour le transport d'anodes jusqu'à 12 tonnes.





Les AGVs : un marché prometteur pour ECA GROUP

Alors que les AGVs se répandent dans le secteur industriel, ECA GROUP s'est lancé dans le développement d'autres types de véhicules logistiques autonomes standards.

ECA GROUP développe une gamme de nouvelles solutions d'AGVs autonomes telles que des porte-charges unitaires, des chariots élévateurs et des véhicules de remorquage dédiés au transport de contenants standards, des palettes et des conteneurs dans différentes classes de poids. Cela intéresse différents secteurs d'activités tels que la logistique, l'aéronautique ou le naval ayant besoin de solutions

robotisées pour leurs flux logistiques. Toutes ces solutions peuvent être combinées pour répondre à divers besoins d'exploitation. Conscient des impacts environnementaux et climatiques, ECA GROUP a développé une solution AGV électrique pour limiter les émissions de CO2. Des solutions de véhicules autonomes à hydrogène sont également en cours de développement.

Les avantages pour les entreprises de transport et de logistique sont évidents : les AGVs augmentent la productivité, réduisent les coûts de main-d'œuvre et les dommages aux produits tout en améliorant la sécurité sur les lieux de travail en milieu industriel. Les AGVs peuvent également répondre à la demande croissante d'automatisation du transfert et du stockage de matériaux dans les industries de l'automobile, de la santé, du commerce électronique, ainsi que dans l'agroalimentaire.









ECA Group

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 112.5 M€ sur ses trois pôles d'activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.

ECA Group est une société du Groupe Gorgé.

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP





