ECA : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020

Toulon, le 28 juillet 2020, 18h00

ECA Group (Euronext Paris : ECASA) publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2020.

(En millions d'euros) S1 20201 S1 2019 Variation T2 2020[1] T2 2019 Variation Robotique 31,1 38,4 -18,9 % 15,6 24,6 -36,7 % Aérospatial 12,0 18,7 -36,1 % 4,9 11,3 -56,3 % Structure & éliminations 0,0 0,0 n.s 0,0 0,0 n.s Chiffre d'affaires consolidé 43,1 57,1 -24,5 % 20,5 35,9 -42,8% Carnet de commandes en fin de période 531,0 545,5 -2,7 %

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 est fortement pénalisé par la pandémie de Covid-19. Comme anticipé, la baisse du chiffre d'affaires s'explique à la fois par la forte contraction du marché de l'aéronautique et par l'impact des mesures sanitaires sur la production et l'exécution des projets. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 d'ECA Group ressort en retrait de 24,5 % à 43,1 millions d'euros, dont une baisse de 42,8 % au deuxième trimestre 2020.

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes du Groupe s'établit à un niveau élevé de 531 millions d'euros. Un bon dynamisme commercial a été maintenu au deuxième trimestre ; hors contrat belgo-néerlandais, les prises de commandes du deuxième trimestre 2020 sont supérieures à celles du deuxième trimestre 2019.

Dans le pôle Robotique, le chiffre d'affaires est en recul de 18,9 % à 31,1 millions d'euros au premier semestre 2020, dont une baisse de 36,7 % au deuxième trimestre 2020. Cette baisse est essentiellement due à effet de base défavorable mais aussi à un trimestre marqué par une charge plus dense en phases d'études que de production sur les projets en cours d'exécution.

Le carnet de commandes du pôle s'élève à 508,9 millions d'euros au 30 juin 2020, en hausse de +2,8 % par rapport au 31 mars 2020. Au cours du deuxième trimestre, le pôle a enregistré des succès commerciaux significatifs, notamment un contrat d'environ 4 millions d'euros pour la livraison de la console de pilotage pour le sous-marin sud-coréen JANGBOGO III, ainsi qu'un contrat de près de 20 millions d'euros à l'export pour la modernisation de robots de lutte contre les mines.

Dans le pôle Aérospatial, le chiffre d'affaires s'inscrit en recul de 36,1 % au premier semestre 2020, à 12 millions d'euros. La crise sanitaire a entraîné une forte réduction de l'ensemble des activités auprès des clients aéronautiques.

Le carnet de commandes du pôle s'établit à 22,1 millions d'euros au 30 juin 2020, en hausse de +9,1 % par rapport au 31 mars 2020. Les prises de commandes du deuxième trimestre 2020 sont stables par rapport au deuxième trimestre 2019, notamment avec une commande de plus de 3 millions d'euros pour des moyens de test pour des lignes d'assemblage aéronautiques.

Perspectives 2020

Le contexte sanitaire et macroéconomique reste incertain, en particulier dans le pôle Aérospatial qui pourrait rester durablement impacté. Dans ce contexte, le plan de mise en œuvre de synergies commerciales et technologiques entre ses pôles engagé par le Groupe en 2018 va être accéléré.

La baisse d'activité aura un impact sur la rentabilité du premier semestre. Par ailleurs, le Groupe mène une étude approfondie des conséquences de la crise et notamment des éventuelles pertes de valeur d'actifs. Ces dépréciations seraient sans effets cash.

Le Groupe est confiant dans ses perspectives et anticipe un redressement du chiffre d'affaires au second semestre 2020 tout en restant prudent compte tenu des incertitudes liées à l'environnement macroéconomique. Le Groupe dispose d'un excellent carnet de commandes de plus de quatre années de chiffre d'affaires, une situation financière solide avec une trésorerie disponible de 24 millions d'euros au 30 juin 2020 et est positionné sur des marchés, en particulier celui de la défense, qui devraient être préservés à court et moyen terme.

Ainsi, ECA Group attend au troisième trimestre 2020 un contrat de plus de 20 millions d'euros pour la fourniture de systèmes de robots de guerre des mines auprès d'un client à l'export. Ce nouveau projet d'une durée de quatre années traduit la dynamique solide des technologies du Groupe.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats du premier semestre 2020 le mardi 22 septembre 2020 après bourse.

À cette occasion, Guénaël Guillerme, Directeur Général, et Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint en charge des Finances de Groupe Gorgé, commenteront les résultats d'ECA Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en français qui se déroulera le mercredi 23 septembre à 11h30.

Les détails de la conférence téléphonique seront disponibles une semaine avant la conférence sur le site relations investisseurs d'ECA Group : https://www.ecagroup.com/en/investors/documents

Une présentation et un replay de la conférence seront disponibles sur le site Internet d'ECA Group www.ecagroup.com.

Visitez notre site web pour suivre nos Actualités & évènements

Avertissement

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment : les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d'intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l'instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs.

ECA Group

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 112,5 M€ sur ses deux pôles d'activité : Robotique et Aérospatial.

ECA Group est une société du Groupe Gorgé.

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

[1] Données non auditées