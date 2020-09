Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ebranlée par la pandémie, IAG (British Airways) lève 2,7 milliards d'euros Reuters • 10/09/2020 à 12:18









EBRANLÉE PAR LA PANDÉMIE, IAG (BRITISH AIRWAYS) LÈVE 2,7 MILLIARDS D'EUROS par Sarah Young LONDRES (Reuters) - IAG, la maison mère de la compagnie aérienne British Airways, a annoncé jeudi une augmentation de capital de 2,74 milliards d'euros, lancée avec une forte décote, afin de renforcer sa situation financière qui s'est dégradée avec la crise du coronavirus. Le groupe britannique, également propriétaire des compagnies Iberia, Vueling et Aer Lingus, va émettre 2,97 milliards d'actions nouvelles au prix de 0,92 euro par action, soit une décote de 36% par rapport au cours théorique (hors droit de souscription) de mercredi. L'opération pourra être souscrite à raison de trois actions nouvelles pour deux actuellement détenues. IAG, dont le titre cédait 3,3% en fin de matinée à la Bourse de Londres, a précisé dans un communiqué que son principal actionnaire Qatar Airways Group, qui détient une participation de 25,1%, s'était engagé à souscrire à cette opération au prorata de sa participation. Les fonds obtenus seront utilisés pour réduire l'endettement du groupe et faire face à l'effondrement du trafic aérien, a déclaré IAG. La maison mère de British Airways souligne que les perspectives pour le reste de l'année et pour 2021 se sont détériorées depuis l'annonce en juillet de cette augmentation de capital. IAG s'attend à ce que ses capacités de septembre à décembre soient inférieures de 60% aux niveaux enregistrés en 2019. Dans son estimation précédente, le groupe tablait sur une baisse de seulement 46%. Pour 2021, la baisse est désormais attendue à 27% contre -24% attendu précédemment. (avec Paul Sande, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

