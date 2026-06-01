Ebola-Moderna va participer au développement d'un vaccin contre la souche Bundibugyo

(Actualisé avec la somme totale des investissements de la Cepi, citations du directeur, précisions)

Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) en vue de développer un vaccin potentiel contre la souche Bundibugyo du virus Ebola (BDBV), à l'origine de l'épidémie qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo.

Dans le cadre de cet accord, la Cepi s'est engagée à verser quelque 50 millions de dollars (environ 43 millions d'euros) pour soutenir le développement préclinique et les premiers essais cliniques du candidat-vaccin expérimental de Moderna.

Richard Hatchett, directeur de la CEPI, a déclaré à Reuters qu'il était possible de préparer des vaccins contre la souche Bundibugyo pour des essais cliniques d'ici quelques mois. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement homologué contre Ebola Bundibugyo.

"Chaque jour compte dans la course contre cette maladie mortelle", a affirmé Richard Hatchett. Il a également indiqué que la perspective de vaccins disponibles "dans un avenir proche" devrait faciliter les discussions quant aux acteurs qui les achèteraient et financeraient leur déploiement.

La Cepi a indiqué qu'elle investirait également jusqu'à 8,6 millions de dollars pour un vaccin développé par l'université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, ainsi que 3,2 millions de dollars pour un vaccin développé par l'International AIDS Vaccine Initiative. Au total, la Cepi devrait investir près de 60 millions de dollars pour soutenir ces projets de recherche.

L'Organisation mondiale de la santé a recommandé la semaine dernière de donner la priorité à plusieurs médicaments expérimentaux, notamment des anticorps, des antiviraux et des vaccins, pour le traitement et la prévention du BDBV.

La Cepi est une fondation internationale qui finance des projets de recherche indépendants en vue d'accélérer le développement de vaccins contre les menaces épidémiques et pandémiques.

Par ailleurs, l'alliance mondiale pour la vaccination Gavi s'est engagée à verser jusqu'à 50 millions de dollars pour lutter contre Ebola, et le Fonds de lutte contre les pandémies de la Banque mondiale a annoncé des subventions pouvant atteindre 220,6 millions de dollars.

(Rédigé par Mariam Sunny à Bangalore; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)