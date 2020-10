EBITDAaL dopé par une dynamique commerciale retrouvée et par l'efficacité des mesures de

Chiffres clés opérationnels

À partir de la seconde moitié du T3, Orange Belgium a affiché une performance commerciale vigoureuse, d'où un résultat financier exceptionnel malgré le maintien des mesures contre le Covid-19 (ex. : la réouverture des shops a été autorisée mais avec une capacité limitée). Comme au T2, les mesures contre le Covid-19 ont encore pesé directement sur les revenus des services aux opérateurs du fait de la baisse du trafic SMS et de l'itinérance.

Au milieu du trimestre, l'augmentation des données sur l'offre Go Plus a impulsé une nouvelle dynamique commerciale. Au cours du trimestre, Orange Belgium a enregistré , à 2,6 millions d'abonnés (+2,6 % en glissement annuel). Les ventes nettes de contrats convergents ont retrouvé des niveaux soutenus avec +17 000 nouveaux abonnés Love. L'introduction de l'abonnement Go Plus à prix réduit associé à l'option Love, ainsi que le vif succès remporté par la nouvelle option proposant le foot belge, ont créé une dynamique positive pour les offres convergentes. Love Duo démontre une fois encore son attrait en apportant un tiers des ajouts bruts. La base clients mobiles convergents représente à présent 19,1% des clients mobiles postpayés, en progression de 454 pb par rapport au T3 2019.

sous l'effet de l'accroissement de la clientèle de base Love Duo, commercialisée à un prix plus bas (18 % de la base clients convergents totale) et de la diminution des revenus hors forfait liés à l'itinérance. Cette baisse est en partie compensée par un nombre accru d'options (ex. : option Football). L'ARPO mobile postpayé recule de 3,0% en glissement annuel à 20,5 €, du fait de la diminution des revenus hors forfait due à une baisse de l'itinérance, en partie contrebalancée par la migration de clients vers des modèles tarifaires plus élevés dans le nouveau portefeuille Go.