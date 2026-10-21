eBay va supprimer environ 1 100 emplois pour accélérer sa réorganisation

eBay prévoit de réduire ses effectifs d'environ 9%, soit près de 1 100 postes sur la base des 12 300 salariés recensés fin 2025, afin de simplifier son organisation et de concentrer ses investissements sur ses activités les plus dynamiques. Cette décision, annoncée par le directeur général Jamie Iannone, intervient après une première vague de 800 suppressions de postes en février, représentant environ 6% des effectifs. Les salariés concernés seront informés dans les prochains jours. A l'ouverture de Wall Street, le titre cédait près de 0,8%, autour des 120 USD.

Le groupe poursuit son repositionnement vers des catégories spécialisées à plus forte valeur ajoutée, notamment les produits de luxe authentifiés, les objets de collection et les articles reconditionnés. Cette stratégie, renforcée par l'acquisition de Depop pour 1,4 milliard de dollars, a soutenu ses perspectives commerciales et favorisé une progression de près de 40% de son action depuis le début de l'année, contre environ 12% pour le S&P 500. En août, eBay avait publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes des analystes, confirmant la dynamique de ses activités.

Ce recentrage intervient également après le rejet, en mai, d'une offre de rachat non sollicitée de 56 milliards de dollars présentée par Ryan Cohen, directeur général de GameStop. eBay avait jugé cette proposition insuffisamment crédible et attractive. Le groupe doit publier ses prochains résultats financiers la semaine prochaine, dans un contexte où les investisseurs suivront les effets de sa réorganisation sur sa croissance et sa rentabilité.