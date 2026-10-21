 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

eBay va supprimer environ 1 100 emplois pour accélérer sa réorganisation
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 15:38

Ajouter Boursorama à vos sources

eBay prévoit de réduire ses effectifs d'environ 9%, soit près de 1 100 postes sur la base des 12 300 salariés recensés fin 2025, afin de simplifier son organisation et de concentrer ses investissements sur ses activités les plus dynamiques. Cette décision, annoncée par le directeur général Jamie Iannone, intervient après une première vague de 800 suppressions de postes en février, représentant environ 6% des effectifs. Les salariés concernés seront informés dans les prochains jours. A l'ouverture de Wall Street, le titre cédait près de 0,8%, autour des 120 USD.

Le groupe poursuit son repositionnement vers des catégories spécialisées à plus forte valeur ajoutée, notamment les produits de luxe authentifiés, les objets de collection et les articles reconditionnés. Cette stratégie, renforcée par l'acquisition de Depop pour 1,4 milliard de dollars, a soutenu ses perspectives commerciales et favorisé une progression de près de 40% de son action depuis le début de l'année, contre environ 12% pour le S&P 500. En août, eBay avait publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes des analystes, confirmant la dynamique de ses activités.

Ce recentrage intervient également après le rejet, en mai, d'une offre de rachat non sollicitée de 56 milliards de dollars présentée par Ryan Cohen, directeur général de GameStop. eBay avait jugé cette proposition insuffisamment crédible et attractive. Le groupe doit publier ses prochains résultats financiers la semaine prochaine, dans un contexte où les investisseurs suivront les effets de sa réorganisation sur sa croissance et sa rentabilité.

Valeurs associées

EBAY
122,1100 USD NASDAQ +0,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 919,4 +1,03%
Pétrole Brent
108,21 -0,87%
ATOS GROUP
26,2 +14,71%
2CRSI
28,32 +5,67%
ESSILORLUXOTTICA
173,05 +14,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank