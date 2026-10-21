EBay va licencier 9 % de ses effectifs dans le cadre d'une initiative visant à simplifier ses opérations, selon une note interne

par Jaspreet Singh et Aditya Soni

EBay EBAY.O va licencier environ 9 % de ses effectifs, alors que la place de marché en ligne cherche à simplifier ses opérations et à réorienter ses ressources vers ses secteurs les plus dynamiques, a déclaré le directeur général Jamie Iannone à ses collaborateurs dans une note interne consultée par Reuters.

Un porte-parole d'EBay a confirmé ces licenciements à Reuters mercredi, précisant que cette mesure entraînerait la suppression d'environ 1 000 postes.

L'entreprise comptait 12 300 employés à la fin de l'année dernière. Elle avait déjà licencié environ 6 % de ses effectifs, soit 800 employés, en février dans le cadre de ses efforts de rationalisation de ses opérations.

EBay s'est démarqué de ses concurrents en se positionnant sur les marchés des produits de luxe certifiés authentiques, des objets de collection et des produits reconditionnés, qui attirent des passionnés prêts à payer plus cher pour des articles de valeur. Cela a contribué à faire grimper le cours de son action de près de 40 % cette année, surpassant la hausse d'environ 12 % de l'indice de référence S&P 500.

“Notre stratégie porte ses fruits”, a déclaré M. Iannone dans la note de service, ajoutant que “pour continuer à saisir les opportunités significatives qui s'offrent à nous, nous devons faire des choix réfléchis quant à nos priorités et à nos investissements”.

Il a précisé que les collaborateurs concernés seraient informés dans les prochains jours.

L'action EBay a progressé d'environ 1 % en début de séance.

La société a également bénéficié cette année de l'acquisition, pour 1,4 milliard de dollars, de la plateforme de revente de mode Depop, qui lui a permis d'étendre sa présence auprès des jeunes consommateurs et de renforcer sa position sur le marché en pleine croissance du “re-commerce”.

Cela a permis à EBay de prévoir, lors de la publication de ses derniers résultats en août, un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street. La société devrait publier ses derniers résultats la semaine prochaine.

Ces efforts ont également attiré l'attention de Ryan Cohen, directeur général de GameStop GME.O , qui a lancé en mai une offre non sollicitée de 56 milliards de dollars sur EBay, une entreprise bien plus importante. EBay avait rejeté cette offre, la qualifiant de “ni crédible ni attractive”.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 2, mise à jour de l'action au paragraphe 7)