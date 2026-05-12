eBay rejette l'offre de 56 milliards de dollars de GameStop, la jugeant « ni crédible ni intéressante »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* eBay met l'accent sur ses efforts de redressement pour stimuler la croissance

* Les analystes et les investisseurs s'attendaient à ce qu'eBay rejette l'offre

* M. Cohen a déclaré qu'il pourrait présenter l'offre directement aux actionnaires

(Ajoute des détails sur le financement de l'offre de GameStop au paragraphe 7; met à jour l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3)

eBay EBAY.O a rejeté mardi une offre de rachat ambitieuse de 56 milliards de dollars émanant de GameStop

GME.N , une société bien plus petite, en raison de doutes quant au financement de l'opération, tout en soulignant ses efforts de redressement qui ont stimulé la croissance.

Les analystes et les investisseurs ont émis des doutes quant à la possibilité que l'offre, composée pour moitié d'espèces et pour moitié d'actions, faite par le distributeur de jeux vidéo d'une valeur de 12 milliards de dollars pour une société dont la valeur boursière est près de quatre fois supérieure, aboutisse.

L'action eBay s'est négociée bien en dessous du prix d'offre de 125 dollars par action depuis que l'offre a été faite au début du mois. Elle a reculé de 1% à 107 dollars avant l'ouverture, tandis que GameStop perdait 4%.

« Nous avons conclu que votre proposition n'était ni crédible ni attrayante », a déclaré Paul Pressler, président d'eBay. « Le conseil d'administration d'eBay est convaincu que la société, sous la direction de son équipe de direction actuelle, est bien placée pour continuer à générer une croissance durable. »

GameStop n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce rejet pourrait déboucher sur une OPA hostile, le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, ayant déclaré qu’il était prêt à présenter son offre directement aux actionnaires d’eBay, éventuellement en convoquant une assemblée extraordinaire.

M. Cohen a affirmé disposer d'une lettre d'engagement de financement par emprunt de 20 milliards de dollars de la part de la TD Bank, mais celle-ci est subordonnée à l'obtention d'une notation « investment grade » par la société issue de la fusion. Moody's a déclaré la semaine dernière que cette opération aurait un impact négatif sur la solvabilité d'eBay.

M. Cohen a également fait valoir qu’ en fusionnant GameStop et eBay, il pourrait réduire les coûts et créer des synergies pour former une entreprise beaucoup plus grande.

Il a déclaré qu'il pourrait améliorer la rentabilité d'eBay en reproduisant la stratégie de réduction des coûts de GameStop et en utilisant ses 600 magasins aux États-Unis pour créer un réseau physique, ce qui aiderait à faire d'eBay un concurrent plus redoutable pour Amazon AMZN.O .

L'accord proposé suscite l'intérêt dans un contexte de forte activité de fusions-acquisitions et parmi les investisseurs particuliers, pour lesquels M. Cohen est un héros depuis qu'il a contribué à déclencher un « short squeeze » en 2021 qui a porté un coup dur à des fonds spéculatifs tels que Melvin Capital.

Cette offre a également irrité certains investisseurs de GameStop. Michael Burry, rendu célèbre par le film « The Big Short », a vendu sa participation dans la société après l'annonce de l'offre, avertissant que celle-ci allait endetter GameStop et diluer la participation des actionnaires.

eBay et GameStop vendent tous deux des objets de collection tels que des cartes à collectionner, mais leurs activités principales sont différentes. Alors qu'eBay perçoit des commissions en mettant en relation acheteurs et vendeurs en ligne sans détenir de stock, GameStop achète des marchandises en gros et les revend via des magasins physiques.

L'INTERVIEW MALADROITE DE COHEN SUR CNBC

Dès le début, Wall Street a réagi avec surprise et méfiance à l'offre de Cohen, se demandant comment GameStop pourrait absorber une société quatre fois plus grande qu'elle.

Lors d'une interview sur CNBC, Cohen, vêtu d'une veste en cuir noir et d'un t-shirt, n'a pas donné beaucoup d'explications sur la manière dont GameStop financerait le prix d'achat de 56 milliards de dollars.

Pressé de questions, Cohen a déclaré que l'opération serait financée en espèces et en actions. Sa réponse laconique a provoqué des silences gênants pendant l'interview.

Cohen a écrit au conseil d'administration d'eBay qu'il occuperait le poste de directeur général de la société fusionnée et qu'il ne percevrait ni salaire, ni primes en espèces, ni indemnité de départ.

Ce milliardaire de 40 ans a consolidé sa renommée et sa fortune en cofondant puis en vendant Chewy, un distributeur en ligne d'aliments pour animaux, puis en misant gros sur GameStop à une époque où le distributeur avait une valorisation boursière de 250 millions de dollars.

Cohen a été nommé président de GameStop en 2021 et a pris les fonctions de directeur général après que le directeur général qu’il avait lui-même choisi, un ancien cadre d’Amazon, a été licencié en juin 2023.