EBay prévoit un chiffre d'affaires en hausse et achète Depop pour renforcer sa présence dans le secteur de la mode

EBay Inc EBAY.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi et a annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy ETSY.N pour près de 1,2 milliard de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 7 % dans les échanges prolongés.

La société s'est concentrée sur des catégories spécialisées telles que les produits de luxe et les pièces automobiles pour naviguer sur un marché du commerce électronique difficile.

EBay prévoit un chiffre d'affaires de 3 à 3,05 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne de 2,80 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Depop bénéficie d'une "forte dynamique dans la catégorie de la mode d'occasion", ce qui permettra à eBay de toucher davantage de jeunes consommateurs à la pointe de la mode et d'étendre sa présence dans l'un des secteurs les plus dynamiques de la revente, a déclaré la société.

EBay s'est efforcé de se différencier en s'appuyant sur le "recommerce" et son rôle dans l'économie circulaire, en mettant l'accent sur les biens d'occasion, remis à neuf et authentifiés.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont gagné 40 % l'année dernière.