EBay prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Street
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de commerce électronique eBay EBAY.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une demande robuste pour des produits tels que les objets de collection et les biens remis à neuf.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 se situe entre 10,97 et 11,03 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

EBAY
99,5400 USD NASDAQ -0,04%
