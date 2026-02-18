EBay grimpe grâce à des perspectives solides pour le premier trimestre et à l'acquisition de Depop

18 février - ** Les actions de la société de commerce électronique eBay EBAY.O augmentent de 6,2 % à 87,23 $ dans les échanges prolongés ** La société prévoit des revenus pour le 1er trimestre entre 3,0 et 3,05 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,80 milliards de dollars

** Le BPA ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 1,53 $ et 1,59 $, contre une estimation de 1,48 $

** EBay va acquérir la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy ETSY.N pour environ 1,2 milliard de dollars en numéraire

** En 2025, l'action a augmenté de 40,6%