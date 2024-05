Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client eBay: croissance de 13% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - eBay a publié mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 13% à 1,25 dollar au titre des trois premiers mois de 2024, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 0,7 point à 30,3%, pour des revenus en hausse de 2% à près de 2,56 milliards.



'Nous continuons de progresser vers notre objectif de croissance durable du volume brut de marchandise', note le CEO Jamie Iannone, précisant que ce dernier a atteint 18,6 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, en hausse de 1% (stable hors effets de changes).



Pour le deuxième trimestre, la plateforme d'enchères sur Internet anticipe un BPA ajusté entre 1,10 et 1,15 dollar, ainsi que des revenus entre 2,49 et 2,54 milliards, soit une variation de -1 à +1% à taux de changes constants en comparaison annuelle.





