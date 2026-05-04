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eBay confirme l'offre non sollicitée de la part de GameStop
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:50

eBay confirme avoir reçu une proposition d'acquisition non sollicitée et non contraignante de la part de GameStop, précisant n'avoir eu aucune discussion ni aucun contact avec ce dernier avant de recevoir la proposition.

Le conseil d'administration d'eBay, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques, examinera attentivement la proposition afin de déterminer sa position, invitant pour l'heure les actionnaires à ne pas agir pour le moment.

Le conseil examinera cette proposition "en se concentrant sur la valeur à apporter aux actionnaires d'eBay, y compris la valeur des actions GameStop et la capacité de GameStop à proposer une proposition contraignante et applicable".

"Avec 135 000 000 acheteurs répartis sur 190 marchés, eBay gère un marché mondial et à grande échelle qui exige une exécution rigoureuse, une expertise approfondie du domaine et des investissements continus dans l'innovation", affirme-t-il à cette occasion.

eBay déclare mettre en oeuvre une stratégie ciblée pour stimuler une croissance durable et une valeur à long terme pour les actionnaires, stratégie qui, selon lui, "donne des résultats comme l'ont montré les résultats de l'année 2025 et du 1er trimestre 2026".

Une offre à environ 56 MdsUSD

Pour rappel, GameStop a proposé dimanche de racheter eBay pour environ 56 MdsUSD, via une offre mêlant numéraire et actions. Cette offre, fixée à 125 USD par action, représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Pesant près de quatre fois moins qu'eBay en Bourse, le distributeur de jeux vidéo (qui détient déjà environ 5% du capital d'eBay) justifie cette offensive par les synergies attendues, évoquant des gains de coûts de 2 MdsUSD en un an et une amélioration du BPA.

Son PDG, Ryan Cohen, ambitionne de transformer eBay en concurrent crédible d'Amazon. Il mise notamment sur le réseau de 1 600 magasins GameStop aux États-Unis pour renforcer la logistique, l'authentification des produits et le commerce en direct.

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