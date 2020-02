Eaton Vance recrute un directeur du développement pour l' Europe du Nord

(NEWSManagers.com) - Eaton Vance vient de recruter Henrik Hoffmann-Fischer en tant que directeur du développement pour l' Europe du Nord. Il va remplacer Sebastian Vargas, directeur du développement, qui est en train de changer de poste pour couvrir les Pays-Bas et l'Europe du Sud.

Henrik Hoffmann-Fischer vient d' Union Bancaire Privée où il était dernièrement responsable des ventes pour l' Europe du Nord.

Chez Eaton Vance, l'intéressé va superviser les relations clients et le développement de nouvelles activités en Europe du Nord. Il sera basé à Londres et travaillera en étroite collaboration avec les équipes d' investissement à Londres et Boston, ainsi qu' avec Sebastian Vargas.

Henrik Hoffmann-Fischer sera rattaché à TJ Halbertsma, managing director d' Eaton Vance Management (International) Limited.