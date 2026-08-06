easyJet : une acquisition sous haute contrainte réglementaire

(Zonebourse.com) - En remportant la bataille face à Castlelake avec une offre de 7,15 GBP par action, Apollo ne consent qu'une prime d'environ 6% sur easyJet. Une modération qui s'explique en partie par les contraintes réglementaires européennes entourant l'actionnariat des compagnies aériennes, lesquelles pèsent sur la structure et la valorisation de l'opération.

Après des semaines de compétition acharnée entre les fonds américains Castlelake et Apollo, c'est finalement ce dernier qui remporte la mise avec une offre de 7,15 GBP par action sur easyJet. Si le titre aurait pu se rapprocher du prix proposé, il a finalement terminé la séance à 6,70 GBP. En toile de fond, les investisseurs continuent d'intégrer une contrainte réglementaire qui complique la structure de l'opération.

Les règles européennes sont claires : une compagnie aérienne opérant au sein de l'Union européenne doit être majoritairement contrôlée par des investisseurs européens.

"C'est ce qui explique l'architecture actuelle d'easyJet : une société britannique cotée à Londres et une entité continentale basée à Vienne (créée après le Brexit) qui détient la licence européenne (comme IAG, société de droit espagnol). Le groupe a également plafonné à 49,5% la part de son capital pouvant être détenue par des investisseurs non européens", rappelle Arthur Kuntz, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

A 7,15 GBP par action, la prime offerte par Apollo n'est que de 6%. "Apollo ne surpaie donc pas sa cible, et ce message est en lui-même révélateur", poursuit l'analyste.

Selon AlphaValue, cette contrainte réglementaire s'apparente à un passif. "Non pas un passif comptable, mais une obligation permanente vis-à-vis des gouvernements nationaux et des autorités européennes : maintenir une structure de détention conforme aux exigences réglementaires, obtenir son approbation et la faire évoluer si les règles venaient à se durcir. Cette obligation repose, en dernier ressort, sur les actionnaires."

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